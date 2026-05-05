Hudičevka s prvega mesta izrinila Michaela

Eden najbolj promoviranih filmov leta Hudičevka v Pradi 2 je upravičil visoka pričakovanja. Nadaljevanje filma iz leta 2006 je osvojilo prva mesta doma in v tujini in prinaša enega finančno najuspešnejših startov katerega koli letošnjega filma in tudi katerega koli filma v karieri slavne Meryl Streep. Prvak prejšnjega vikenda v svetu in pri nas, biografski film Michael, je sicer padel na drugo mesto, a padec pri nas je manj kot 10-odstoten, kar je vsekakor dobro, še posebej ob dejstvu, da Hudičevko vrtijo na kar 38 platnih, Michaela pa na 18. Michael in Hudičevka sta tako v svoji ligi po gledanosti, saj imata na slovenski lestvici skupaj več gledalcev kot osemnajst preostalih filmov skupaj. Ta vikend je namreč v kino odšlo 24.676 Slovencev.

Odlično se še vedno drži animacija Super Mario: Galaktični film, saj po več kot mesecu dni v kinu še vedno ostaja med prvo trojico najbolj gledanih filmov. Takoj za njim je pristala še ena animacija, novost Tačke na vlaku. Zelo dobro se je odrezala edina grozljivka med deseterico Mumija: Film Leeja Cronina, saj je obdržala peto mesto iz prejšnjega tedna, precejšen uspeh pa je tudi vesoljski film z Ryanom Goslingom Projekt Zadnje upanje, saj je skupaj zbral že skoraj 18.000 gledalcev.

Otroška pustolovščina Čarobno drevo je v svojem tretjem vikendu zasedla deveto mesto, deseterico pa sta za rep ujela Zendaya in Robert Pattinson s svojo Dramo. Najdlje, že več kot tri mesece, se med deseterico zadržuje balkanska uspešnica Ohcet, ki jo je v regiji videlo že več kot dva milijona in pol gledalcev.