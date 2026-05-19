Top Gun spet priletel v kino, a na na vrh

Hudičevka v Pradi 2 je svoj tretji konec tedna v kinu preživela natanko tam, kjer je bila že prva dva – na prvem mestu. Še več, število gledalcev je v primerjavi s prejšnjim vikendom celo povečala. Kinematografi so imeli izjemno močan konec tedna. V kina je prišlo kar 39.708 gledalcev, skoraj 20.000 več kot pretekli vikend. K temu je očitno pripomoglo tudi kislo vreme, ki je številne namesto na izlet zvabilo pred veliko platno.​

Dobro sta se odrezali tudi sinhronizirani animaciji Ovce detektivke in Super Mario, saj sta se glede na prejšnji vikend povzpeli za eno oziroma celo dve mesti. Prva novost, grozljivka Obsedenost, je tako pristala šele na petem mestu, akcijski spektakel Guya Ritchija Siva cona pa šele na sedmem. Prvo deseterico zaključujeta še dve novosti, od katerih ena seveda v resnici ni novost. Poleg animacije Super superge je v kino po mnogih letih vnovič priletel kultni Top Gun (1986) s Tomom Cruisem v glavni vlogi. Končal je na desetem mestu, kar je sicer 5 mest bolje kot nova različica filma Maverick (2022) z malo starejšim Tomom Cruisem v glavni vlogi.

Prvič po svoji premieri je iz prve deseterice izpadla uspešnica Ohcet, ki pa jo je videlo že skoraj 163.000 Slovencev. Pred Mavericka, na 13. in 14. mesto, sta se uvrstila še simpatična filma Projekt Zadnje upanje in Preklinjam!, ki se ju splača ujeti v kinu.