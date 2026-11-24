Dva tedna je na vrhu slovenskih kinolestvic kraljeval Muc Kapuc, animirani fantazijski komični film, ki ohlapno temelji na otroški knjigi Dr. Seussa iz leta 1957. Zdaj pa je v kino pridrvel drugi film predzgodbe Iger lakote s podnaslovom Sončni vzhod na žetveni dan in se zavihtel na prvo mesto slovenske in svetovne lestvice. Film je precej izboljšal rezultat prvega filma nove trilogije, čeprav še vedno ne dosega uspehov izvirne trilogije, ki se je vrtela okrog Katniss Everdeen, ki jo je odlično upodobila Jennifer Lawrence.

Druga novost vikenda je Divji konj številka devet režiserja Martina McDonagha, ki je nazadnje navdušil s filmom Duše otoka, a njegov novi film, ki je pristal na 4. mestu, bolj spominja na njegovo uspešnico Morilca na kolektivca. McDonagh se vsekakor izkazuje kot eden najbolj nadarjenih režiserjev sodobnega časa. Tretja novost je domači mladinski film Bučko, ki je zasedel 7. mesto. V deseterici so tako ta hip kar trije slovenski filmi, poleg komične drame Hotel Alkohol deseterico zaključuje še Gajin svet 3, ki je v kinu že trinajsti teden. Med filmi, ki se že dlje držijo v deseterici, je še Srce zveri z Bradom Pittom, ki ima skupaj že skoraj 22.000 gledalcev. Iz kina se počasi poslavlja tudi Odiseja, ki je s 13. mesta prejšnji vikend padla na 17. mesto in, kot kaže, vseeno ne bo presegla 150.000 gledalcev.

Na 20. mesto je zdrsnil epski indijski film Ramajana: Vzpon legende, ki se bo iz kina poslovil z manj kot 1500 gledalci po treh vikendih. Razkošna filmska pustolovščina sicer jemlje dih s spektakularnimi prizori, a očitno ima zunaj domače Indije ali območij z veliko indijsko diasporo precej majhen domet.

Vsega skupaj je šlo pretekli vikend v kino 21.331 gledalcev, kar je skoraj 3400 več kot prejšnji vikend in skoraj 3500 več kot pred dvema vikendoma.