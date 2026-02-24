  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Na Ohceti jih je bilo že več kot 92 tisoč

    Ohcet je že tretji vikend najbolj gledan film pri nas v kinu. Domači film Exodus 1945 se je uvrstil na drugo mesto.
    Komedija Ohcet se ponorčuje iz kulturnih razlik med Hrvati in Srbi. FOTO: Blitz.
    Galerija
    Komedija Ohcet se ponorčuje iz kulturnih razlik med Hrvati in Srbi. FOTO: Blitz.
    M. K.
    24. 2. 2026 | 08:00
    2:27
    A+A-

    V svojem tretjem vikendu predvajanja v Sloveniji se je film Ohcet ohranil na prvem mestu in od prejšnjega vikenda izgubil samo osem odstotkov gledalcev, kar je manjši padec kot pri večini drugih novih filmov. To pomeni, da bo Ohcet do konca tedna že presegla skupno število sto tisoč gledalcev. S tem bo film že zdaj napovedal naskok na vrh lestvice najbolj gledanih filmov leta v Sloveniji, lanski najbolj gledan film leta je bil na primer Minecraft, ki je zbral 70.000 gledalcev. 

    Na drugo mesto se je uvrstila še ena novost, domači neodvisni film Exodus 1945: Naša kri, zgodba o domobranskih ranjencih, ki po koncu vojne bežijo v Avstrijo. Na tretjem in četrtem mestu sta ostali novosti iz prejšnjega tedna, GOAT in Viharni vrh, še ena novost, akcijski triler z Jasonom Stathamom, Zatočišče, se je tako morala zadovoljiti s petim mestom na lestvici, drugi dve novosti pa sta pristali še nižje. Kriminalka Avtocesta zločina je komaj ujela rep deseterice, zgodovinska drama Tajni agent o brazilski vojaški diktaturi iz 70. let pa je pristala na 16. mestu in zbrala samo 450 gledalcev. 

    V prvi deseterici se sicer odlično držita Zootropolis 2 in Avatar: Ogenj in pepel, saj tam vztrajata že več mesecev. Ena od uspešnic je vsekakor tudi srhljivka Hišna pomočnica s Sidney Sweeney in Amando Seyfried, saj je skupaj zbrala že skoraj 42.000 gledalcev. Prvič, odkar se je film pojavil v kinu, je iz prve deseterice izpadla slovenska biografska drama Belo se pere na devetdeset, ta vikend je film pristal na 13. mestu in skupaj zbral že skoraj sto tisoč gledalcev. 

    Pretekli vikend je bilo v kinu sicer 43.883 gledalcev, kar je slabih 1800 več kot vikend pred tem. Dober rezultat lahko deloma pripišemo počitnicam, a še bolj najbrž temu, da je v tem hipu v kinu naenkrat kar nekaj velikih uspešnic.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Melania ne bo podirala rekordov, Ohcet pa

    Po samo dveh vikendih v kinu ima hrvaško-srbski film Ohcet že 60 tisoč gledalcev, Viharni vrh na 2. mestu.
    17. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Če Göring ni bil norec – kaj to pomeni za nas?

    V kino prihaja film Nürnberg, ki predstavi zadnje dejanje Tretjega rajha: ko je zlo stopilo pred sodišče.
    23. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, se Joker res poslavlja?

    Bralce tokrat zanima, ali se kviz Joker res poslavlja in ali bodo še kdaj videli Tiho dekle, hvalijo Globus in pogrešajo strokovne komentarje.
    20. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Tajni agent

    Film, ki prikazuje diktaturo v Braziliji, je nominiran za štiri oskarje, med drugim tudi za najboljši film in najboljši mednarodni film.
    21. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Kino lestvicaGlednost filmovkinoohcet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

    Manchester United se je veselil nove zmage, potem ko je Benjamin Šeško dosegel zmagoviti gol. Trener po tekmi odgovarjal o Šeškovi vrnitvi v prvo enajsterico.
    Tim Erman 24. 2. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Na Ohceti jih je bilo že več kot 92 tisoč

    Ohcet je že tretji vikend najbolj gledan film pri nas v kinu. Domači film Exodus 1945 se je uvrstil na drugo mesto.
    24. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Epsteinovi dosjeji

    Nekdanji veleposlanik spet na prostosti po aretaciji zaradi povezav z Epsteinom

    Britanska policija je politika Petra Mandelsona aretirala zaradi preiskave suma zlorabe položaja. Pod drobnogledom je tudi britanski premier Keir Starmer.
    24. 2. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    Sneženje ohromilo vzhod ZDA, odpovedanih več kot 5000 letov

    V Providenceu padel zgodovinski rekord, v New Yorku razglašena prepoved potovanj. Letalski promet močno okrnjen.
    24. 2. 2026 | 06:59
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra juha z rezanci

    Testenine skuhamo posebej, da se ne bo v jed izločilo preveč škroba.
    Alenka Kociper 24. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Epsteinovi dosjeji

    Nekdanji veleposlanik spet na prostosti po aretaciji zaradi povezav z Epsteinom

    Britanska policija je politika Petra Mandelsona aretirala zaradi preiskave suma zlorabe položaja. Pod drobnogledom je tudi britanski premier Keir Starmer.
    24. 2. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    Sneženje ohromilo vzhod ZDA, odpovedanih več kot 5000 letov

    V Providenceu padel zgodovinski rekord, v New Yorku razglašena prepoved potovanj. Letalski promet močno okrnjen.
    24. 2. 2026 | 06:59
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra juha z rezanci

    Testenine skuhamo posebej, da se ne bo v jed izločilo preveč škroba.
    Alenka Kociper 24. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena oblika in luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo