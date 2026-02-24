Na Ohceti jih je bilo že več kot 92 tisoč

V svojem tretjem vikendu predvajanja v Sloveniji se je film Ohcet ohranil na prvem mestu in od prejšnjega vikenda izgubil samo osem odstotkov gledalcev, kar je manjši padec kot pri večini drugih novih filmov. To pomeni, da bo Ohcet do konca tedna že presegla skupno število sto tisoč gledalcev. S tem bo film že zdaj napovedal naskok na vrh lestvice najbolj gledanih filmov leta v Sloveniji, lanski najbolj gledan film leta je bil na primer Minecraft, ki je zbral 70.000 gledalcev.

Na drugo mesto se je uvrstila še ena novost, domači neodvisni film Exodus 1945: Naša kri, zgodba o domobranskih ranjencih, ki po koncu vojne bežijo v Avstrijo. Na tretjem in četrtem mestu sta ostali novosti iz prejšnjega tedna, GOAT in Viharni vrh, še ena novost, akcijski triler z Jasonom Stathamom, Zatočišče, se je tako morala zadovoljiti s petim mestom na lestvici, drugi dve novosti pa sta pristali še nižje. Kriminalka Avtocesta zločina je komaj ujela rep deseterice, zgodovinska drama Tajni agent o brazilski vojaški diktaturi iz 70. let pa je pristala na 16. mestu in zbrala samo 450 gledalcev.

V prvi deseterici se sicer odlično držita Zootropolis 2 in Avatar: Ogenj in pepel, saj tam vztrajata že več mesecev. Ena od uspešnic je vsekakor tudi srhljivka Hišna pomočnica s Sidney Sweeney in Amando Seyfried, saj je skupaj zbrala že skoraj 42.000 gledalcev. Prvič, odkar se je film pojavil v kinu, je iz prve deseterice izpadla slovenska biografska drama Belo se pere na devetdeset, ta vikend je film pristal na 13. mestu in skupaj zbral že skoraj sto tisoč gledalcev.

Pretekli vikend je bilo v kinu sicer 43.883 gledalcev, kar je slabih 1800 več kot vikend pred tem. Dober rezultat lahko deloma pripišemo počitnicam, a še bolj najbrž temu, da je v tem hipu v kinu naenkrat kar nekaj velikih uspešnic.