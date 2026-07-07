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    Vikend

    Kinolestvica: Slovenci obožujemo pošasti, smešne in resne

    Tri novosti so pristale: ena na vrhu lestvice, druga na sredini in tretja na repu. Vmes pa grozljivke in spektakli.
    Minioni in pošasti so v prvem vikendu predvajanja pritegnili več kot devet tisoč Slovencev. FOTO: Karantanija Cinemas
    Galerija
    Minioni in pošasti so v prvem vikendu predvajanja pritegnili več kot devet tisoč Slovencev. FOTO: Karantanija Cinemas
    M. K.
    7. 7. 2026 | 08:00
    2:31
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    Že tretji vikend je bila v naših kinematografih najbolj gledana risanka, le da je po dveh tednih zdaj namesto filma Svet igrač 5 zdaj na vrhu film druge animirane franšize, in sicer so to Minioni in pošasti. Minioni se lahko pohvalijo s precej bolj uspešnim startom, kot je uspel Svetu igrač, oba filma sta namreč startala na več kot 30 velikih platnih, a Minioni so že v prvem vikendu pritegnili več kot devet tisoč gledalcev, medtem, ko jih ima Svet igrač še po dveh manj kot osem tisoč in je s prvega padel celo na šesto mesto lestvice.

    Drugi dve novosti vikenda nista bili tako uspešni kot animirani rumeni junaki: Vabilo, mešanica komedije in študije propadajočega zakona gledalce popelje na večerjo dveh parov, Hugh Jackman pa v Smrti Robina Hooda upodobi legendarni lik v jeseni njegovega življenja, ko se utrujen in ranjen loti narediti obračun s svojim življenjem. Vabilo je pristalo na 5. mestu, Robin Hood pa je deseterico ujel za las. Iz nje je tako prvič po dveh mesecih in pol, odkar je film prišel v kino izrinil Hudičevko iz Prade, ki je tako obtičala na 11. mestu, tik pod deseterico, še mesto za njo pa pa še en film s Hughom Jackmanom, Ovce detektivke. Tik pred Robinom Hoodom je pristala Superpunca, kar ni ravno uspeh, če vemo, da je film v kinu šele drugi vikend.

    Zelo dobro pa gre po drugi strani obema grozljivkama, ki se odlično držita pri vrhu lestvice: Backrooms in Obsedenost. Obe bosta kmalu presegli več kot 17.000 gledalcev, kar je zelo dober rezultat za tako nišna filma. Morda si je malo več uspeha obetal še Spielbergov film Dan razkritja, ki ima po enem mesecu komaj deset tisoč gledalcev. Dan razkritja tudi na svetovni ravni ni ravno kolosalna uspešnica, čeprav ocene kritikov za film niso bile slabe. 

    Vseh gledalcev v kinu je bilo ta vikend 17.000, kar je sedem tisoč več kot teden prej in pet tisoč več kot pred dvema tednoma. Razliko lahko pripišemo neposredno Minionom.

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