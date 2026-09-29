Kinolestvica: Čez sedem let vse prav pride, tudi Maščevalci

Po enem mesecu na vrhu se je domača uspešnica Gajin svet 3 poslovila od prvega mesta. Prvo mesto je zavzel film iz leta 2019, Maščevalci: Zaključek. Resnici na ljubo so naslovu dodali še »in več«, filmu pa 4 minute dodatnih prizorov. Pri Marvelu so se odločili, da bodo pred decembrskim novim filmom, Maščevalci, vzpon doktorja Dooma, v kino še enkrat poslali prejšnji film. In odločitev se je izkazala za odlično, tako po svetu kot pri nas je film v blagajno prinesel dodaten zaslužek in hkrati naredil reklamo novemu filmu.

Drugo mesto na slovenski lestvici si je priboril Brad Pitt s filmom Srce zveri. Film je imel sicer več gledalcev kot Maščevalci, a ker je bilo večje število vstopnic brezplačnih, je po zaslužku na prvem mestu vendarle film Maščevalci. Gajin svet 3 in Nevidno zlo sta tako pristala na 3. in 4. mestu.

V kino sta prišli še dve novosti, animirana pustolovščina Pozabljeni otok in drama s Javierjem Bardemom Ljubljeno bitje. Pozabljeni otok je pristal na sredini deseterice, Ljubljeno bitje pa tik pod njo, na 11. mestu.

Od starih favoritov se lestvice še vedno oklepajo Odiseja, Spider-Man: Nov dan in Tačke na patrulji: Dino-film. Za rep je lestvico ujel film Čarovnice za vsak dan 2, a glede na to, da ima po treh vikendih film komaj 4000 gledalcev, velika uspešnica ravno ni.

Skupno število gledalcev ni bilo razveseljujoče za kinodistributerje, saj je šlo v kino še devetsto gledalcev manj kot pretekli vikend in 1500 manj kot pred dvema tednoma.