Kako je šlo Melanii pri nas? Ne odlično, ne pa grozno

Dokumentarec Melania zadnje dni buri duhove po vsem svetu, portret prve dame ZDA – ob katerem nekateri vzklikajo »Končno jo vidimo od blizu!«, drugi pa se pritožujejo »To ni dokumentarec, to je promocijski izdelek!« – je svojo premiero doživel tudi v Sloveniji. In kako se je odrezal? Če uporabimo izjavo iz serije Černobil: Ne odlično, ne pa grozno.

Skupno je pristal na četrtem mestu po zaslužku in bil druga najuspešnejša novost ta vikend. Daleč najbolje se je ta vikend sicer odrezala celovečerna različica risanke Tom in Jerry, pred Melanio pa sta bila še tretji Avatar in psihološki triler Hišna pomočnica. Kot uspeh pa si Melania lahko pripiše dejstvo, da jo je v prvem tednu predvajanja želelo videti več ljudi kot pa Rachel McAdams na samotnem otoku, kjer se je znašla v črnohumorni grozljivki​ Klic v sili.

Odlično se sicer drži animacija Zootropolis 2, ki tudi po dveh mesecih in pol v kinu še vedno ostaja v prvi peterici najbolj gledanih filmov. Podobno uspešna je tudi domača drama Belo se pere na devetdeset, ki ima že skoraj 94.000 gledalcev. Drugi slovenski film ta hip v kinu, To je rop, je žal manj uspešen, po dveh tednih predvajanja ima samo 2300 gledalcev. Vsaj deloma slovenska je še četrta novost, ki je pristala šele na 18. mestu lestvice, in sicer Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja. Film je videlo samo 350 gledalcev, je pa res, da so ga vrteli na vsega 4 platnih – za primerjavo: Melania je bila na ogled na 15 platnih, kar seveda pomeni več priložnosti za ogled in več potencialnih gledalcev. Tik za deseterico najbolj gledanih filmov je ostala družinska zgodba Joachima Trierja Sentimentalna vrednost.