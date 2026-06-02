Obsedenost z Michaelom in Preklinjam Mandalorca

V svojem šestem vikendu predvajanja se je biografski film o Michaelu Jacksonu vrnil na prvo mesto kinolestvice pri nas in že po enem vikendu z vrha izrinil novo Vojno zvezd, Mandalorec in Grogu. Michael je vsekakor ena pomladnih uspešnic pri nas, saj je skupaj zbral že več kot 53 tisoč gledalcev, simpatični Grogu pa, kot kaže, deli enako usodo kot drugje po svetu, saj je film že v svojem drugem vikendu pritegnil mnogo manj gledalcev kot v prvem (in že ta ni bil ravno rekorden). Obeta se mu, da bo dosegel neslavni rekord Vojne zvezd z najnižjim zaslužkom.

Michael pa ni bil edini film, ki je izboljšal svojo uvrstitev na lestvici v primerjavi z vikendom prej. Enako je uspelo grozljivki Obsedenost (skok za eno mesto) in duhoviti drami Preklinjam, ki je na 7. mesto skočila celo s 14 mesta, in to kljub dejstvu, da jo vrtijo samo na osmih platnih.

Novostim ta vikend ni šlo ravno dobro, saj je najboljša, nemška animirana pustolovščina Tafiti, pristala šele na šestem mestu, britanski triler Točka vžiga pa še dve mesti nižje. V kinematografe sta prišli še dve novosti, temačna mešanica komedije in drame Ljubezen boli ter grenko-sladki film ceste Še eno rundo, pa greva, a se nista uvrstili med deseterico. Slednji je bil predvajan na enem samem platnu, tako da ni ravno presenetljivo, da je zasedel 12. mesto, Ljubezen boli pa kljub Alexandru Skarsgårdu ni prišel višje od 17. mesta.

Trdno na lestvici se držita še Hudičevka v Pradi 2 in Ovce detektivke, za rep pa je lestvico ujela animacija Super Mario: Galaktični film, ki je sicer skupaj zbrala več kot 33 tisoč gledalcev. Vikend za kino ni bil uspešen, saj je bilo vseh gledalcev skupaj samo 12.064, kar je še dva tisoč manj od ne ravno uspešnega prejšnjega vikenda. Še en vikend pred tem je pred velikimi platni po Sloveniji sedelo skoraj 40 tisoč gledalcev.