Slovenci imajo najraje Michaela

Biografski film o Michaelu Jacksonu podira rekorde po svetu: v svojem prvem vikendu predvajanja je presegel dvesto milijonov dolarjev prihodka in s tem presegel vse druge biografske filme doslej. Film spremlja pot Michaela Jacksona (Jaafar Jackson) od otroških nastopov v zasedbi Jackson 5 do vzpona med največje svetovne pop zvezde. Čeprav so kritiki dejali, da film prinaša površno zgodbo, ki se popolnoma izogne vsem kontroverznostim iz Michaelovega življenja, in da tudi igralsko ni ravno najbolj prepričljiv, pa očitno njegova glasbena kulisa prepriča gledalce po vsem svetu, tudi v Sloveniji. V vikendu, ki sicer ni postregel s posebej dobrim obiskom, je zbral prepričljivo največ gledalcev.

Na drugo mesto je Michael tako izrinil animacijo Super Mario: Galaktični film, ki je na prvem mestu kraljevala ves mesec, od svoje premiere. Mesto med prvo trojico si je nazaj priborila komedija Ohcet, ki jo je videlo že 160.000 Slovencev in je vsekakor ena največjih filmskih uspešnic pri nas. Za uspešnico se lahko razglasi tudi Exodus 1945: Naša kri, saj se je film v 10. vikendu svojega predvajanja spet vrnil med deseterico in je že presegel 32.500 gledalcev. Do druge zlate role mu sicer najbrž ne bo uspelo priti, a glede na to, da je nastal v neodvisni produkciji, je to lepa številka. Drugi slovenski film, ki je trenutno v kinu, Zemljo krast, je na primer pristal šele na 17. mestu in ga je v dveh vikendih skupaj videlo samo 680 gledalcev.

Druga novost tedna, akcijska športna drama Okus po krvi, je pristala na devetem mestu lestvice in najbrž ne bo dosegla kakega odmevnejšega rezultata. Med dnom deseterice in prvo trojico pa so stari znanci: grozljivka Mumija, romanca Drama, znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje in dva otroška filma, Skokci in Čarobno drevo.

Ta vikend je bilo v kinu sicer vsega skupaj 17.347, kar sicer več od prejšnjih dveh vikendov, a precej manj kot v hladnejših dneh. Kino distributerji in kinoprikazovalci so tako eni redkih, ki so za vikend bolj veseli dežja kot sonca.