  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Slovenci imajo najraje Michaela

    Kot drugje po svetu je tudi pri nas vrh filmske lestvice zavzel Michael, biografski film o kralju popa.
    Biografijo Michael je režiral Antoine Fuqua, glavno vlogo pa je odigral Michaelo nečak Jaafar Jackson.
    Galerija
    Biografijo Michael je režiral Antoine Fuqua, glavno vlogo pa je odigral Michaelo nečak Jaafar Jackson.
    M. K.
    29. 4. 2026 | 07:30
    2:38
    A+A-

    Biografski film o Michaelu Jacksonu podira rekorde po svetu: v svojem prvem vikendu predvajanja je presegel dvesto milijonov dolarjev prihodka in s tem presegel vse druge biografske filme doslej. Film spremlja pot Michaela Jacksona (Jaafar Jackson) od otroških nastopov v zasedbi Jackson 5 do vzpona med največje svetovne pop zvezde. Čeprav so kritiki dejali, da film prinaša površno zgodbo, ki se popolnoma izogne vsem kontroverznostim iz Michaelovega življenja, in da tudi igralsko ni ravno najbolj prepričljiv, pa očitno njegova glasbena kulisa prepriča gledalce po vsem svetu, tudi v Sloveniji. V vikendu, ki sicer ni postregel s posebej dobrim obiskom, je zbral prepričljivo največ gledalcev. 

    Na drugo mesto je Michael tako izrinil animacijo Super Mario: Galaktični film, ki je na prvem mestu kraljevala ves mesec, od svoje premiere. Mesto med prvo trojico si je nazaj priborila komedija Ohcet, ki jo je videlo že 160.000 Slovencev in je vsekakor ena največjih filmskih uspešnic pri nas. Za uspešnico se lahko razglasi tudi Exodus 1945: Naša kri, saj se je film v 10. vikendu svojega predvajanja spet vrnil med deseterico in je že presegel 32.500 gledalcev. Do druge zlate role mu sicer najbrž ne bo uspelo priti, a glede na to, da je nastal v neodvisni produkciji, je to lepa številka. Drugi slovenski film, ki je trenutno v kinu, Zemljo krast, je na primer pristal šele na 17. mestu in ga je v dveh vikendih skupaj videlo samo 680 gledalcev.

    Druga novost tedna, akcijska športna drama Okus po krvi, je pristala na devetem mestu lestvice in najbrž ne bo dosegla kakega odmevnejšega rezultata. Med dnom deseterice in prvo trojico pa so stari znanci: grozljivka Mumija, romanca Drama, znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje in dva otroška filma, Skokci in Čarobno drevo

    Ta vikend je bilo v kinu sicer vsega skupaj 17.347, kar sicer več od prejšnjih dveh vikendov, a precej manj kot v hladnejših dneh. Kino distributerji in kinoprikazovalci so tako eni redkih, ki so za vikend bolj veseli dežja kot sonca.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo