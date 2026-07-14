Kinolestvica: Prva dva več gledalcev kot vsi ostali skupaj

Prejšnji konec tedna so v kinematografe pridrveli animirani Minioni in pošasti ter takoj zavzeli vrh lestvice. Z njega se niso pustili pregnati niti ta konec tedna, ko sta v kino prišli dve novosti: igrana različica Disneyjevega animiranega filma in nov film iz franšize Zlobni mrtveci. ​Vaiana je zasedla drugo mesto, takoj za Minioni, ki so se na vrhu obdržali kljub temu, da so Vaiano predvajali na 36 platnih, Minione pa na 27. Film Zlobni mrtveci gorijo ni doživel tako uspešnega začetka. Pristal je na šestem mestu, predvajali pa so ga na 15 platnih.

Ko smo že pri številu platen: grozljivka Obsedenost, ki je v kinematografih že deveti konec tedna, je s predvajanjem na samo petih platnih privabila skoraj 950 gledalcev in se uvrstila na tretje mesto lestvice. Njeno povprečje na platno je bilo tako celo boljše od povprečja Minionov. Četrto mesto je obdržal Spielbergov Dan razkritja, ki podobno usodo doživlja tudi drugod po svetu. Težko bi trdili, da je film razočaranje, velika uspešnica pa prav gotovo ni.

Povsem drugače gre po svetu filmu Svet igrač 5, ki je postal globalna uspešnica in bi utegnil biti celo najuspešnejši film v franšizi. Pri nas pa kaže, da so ga povsem zasenčili Minioni. Svet igrač je svojo kino pot sicer začel na vrhu lestvice, nato zdrsnil proti sredini, zdaj pa se je znašel že na repu deseterice najbolj gledanih filmov pri nas.

Med filmi v prvi deseterici najdlje vztraja biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Po treh mesecih je še vedno med najbolj gledanimi filmi v Sloveniji, skupaj pa je privabil že več kot 63.500 gledalcev. Še približno sto tisoč gledalcev več je sicer zbral hrvaški film Ohcet, ki se je pretekli teden uvrstil na 15. mesto, zato ga na objavljeni lestvici ni.

Ta konec tedna je slovenske kinematografe obiskalo 15.330 gledalcev, kar je dobrih 1500 manj kot konec tedna prej. Že prihodnji konec tedna bi se lahko številke znova povzpele, saj v kinematografe prihaja težko pričakovana Odiseja Chrisa Nolana.