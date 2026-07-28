Kinolestvica: Odiseja je pri nas v blagajno prinesla že skoraj pol milijona evrov

Nolanova Odiseja je megalomanski svetovni hit. Redki glasovi opozarjajo, da se z ženskimi liki režiser ni ravno potrudil, a občinstva po svetu in pri nas to očitno ne moti, saj dirjajo v kino kot za stavo. V drugem vikendu je število gledalcev glede na prvi upadlo deset odstotkov, a to še vedno pomeni, da je Odiseja z lahkoto osvojila prvo mesto med vsemi filmi v kinu. Še več, število tistih, ki so šli gledat Odisejo, je predstavljalo več kot 62 odstotkov vseh, ki so šli ta konec tedna v kino. Odiseja je tako v samo dveh vikendih zbrala več kot 52.000 gledalcev, kar je pet tisoč več gledalcev, kot jih je Hudičevka v Pradi 2 na primer po 13 vikendih.

Tako kot pretekli vikend tudi tokrat Odiseji sledita Minioni in pošasti in Vaiana, a kljub temu, da se oba filma predvajata na več platnih kot Odiseja, njuni rezultati precej zaostajajo za Nolanovim filmom.

Spodobno gre tudi filmu Vabilo, zgodbi dveh parov, saj je v primerjavi na prejšnji teden celo poskočil za eno mesto in se na lestvici glede na prejšnji teden zamenjal z grozljivko Obsedenost, ki se lahko pohvali že z 21.000 gledalci.

Edina novost vikenda, ruska sinhronizirana animacija Ostržek: resnična zgodba, ni imela prav veliko možnosti, da bi posegla po vrhu lestvice, pristala je na sredini, tik pred Veličastnim Martyjem, ki se je tja spet prebil po zaslugi predvajanja na ljubljanskem Gradu v okviru Filma pod zvezdami.

Vseh gledalcev je bilo ta vikend 29.213, kar je več kot štiri tisoč manj kot pretekli vikend, a še enkrat več kot še vikend prej, ko v kinu še ni bilo Odiseje.