Kinolestvica: Odiseja je odplaknila vso konkurenco

Morda najbolj pričakovan film leta, Odiseja Christopherja Nolana, je priplula v kino po vsem svetu, tudi pri nas. Film je za Nolana najuspešnejši start v kinu, saj je na svetovni ravni presegel tudi Vzpon viteza teme iz Batmanove trilogije. Tudi pri nas gre za odličen start, saj ga je v kinu prvi vikend videlo več kot dvajset tisoč gledalcev.

Več gledalcev v prvem vikendu predvajanja je letos imela samo balkanska uspešnica Ohcet, ki se še vedno vrti v kinu, in sicer 23.000. Ohceti sicer ni več med prvo deseterico, a skupno število gledalcev 163.700 je osupljivo veliko. Druga presenetljiva uspešnica je biografski film Michael, ki bo vsak hip presegel 64.000 gledalcev.

Prvouvrščena Odiseja in drugouvrščeni Minioni in pošasti se vrtita na 27 velikih platnih, kar 35 pa jih zaseda Vaiana, tako da je njeno tretje mesto morda malo manjše razočaranje. Na eno platno ima tako manj kot sto gledalcev, Minioni nekaj več kot 185, Odiseja pa celo 760. Odlično gre grozljivki Obsedenost, čeprav jo vrtijo na samo 4 platnih, zaseda četrto mesto na lestvici in ima po dobrih dveh mesecih in pol skupaj skoraj 20.000 gledalcev. Vseh gledalcev v kinu je bil ta vikend 33.404, kar je več kot še enkrat več kot pretekli konec tedna.