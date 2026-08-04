Kinolestvica: Odiseja se je ujela v Spider-Manovo mrežo

Odiseja Christopherja Nolana je dva vikenda zavzemala vrh slovenske kinolestvice, v tretjem vikendu pa je na velika platna pridrvel novi Spider-Man in Odisejo izrinil s prvega mesta. To se ni zgodilo samo v Sloveniji, Spider-Man je globalno doživel drugi najboljši start katerega koli filma doslej – zaostal je samo za filmom Maščevalci: Zaključek (2019). Tom Holland v vlogi Petra Parkerja pri nas ni podiral takih rekordov, saj je imela Odiseja v svojem prvem vikendu skoraj tri tisoč več gledalcev kot zdaj Spider-Man, in to kljub dejstvu, da je Odiseja tedaj startala na 27 platnih, Spider-Man pa zdaj kar, reci in piši, na 66 velikih platnih. Za oba filma sicer drži, da jima najbrž ni ravno treba skrbeti, da bosta prav hitro spolzela po lestvici navzdol, sploh če upoštevamo, da v bližnji prihodnosti ne starta noben bombastičen naslov.

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Glede na to, da sta Spider-Man in Odiseja v ogled prepričala skoraj 80 odstotkov vseh obiskovalcev kina, so si ostali filmi morali razdeliti precej pičle številke. Minionom in Vaiani je še uspelo doseči štirimestno število, drugi pa so se morali zadovoljiti z manj kot tisoč gledalci. Nazaj na lestvico se je uvrstila Drama, in sicer na račun projekcije na Ljubljanskem gradu v okviru Filma pod zvezdami. Med deseterico se je znova povzpel Svet igrač 5, eno mesto pa je pridobil tudi Spielbergov Dan razkritja. Še vedno se odlično drži grozljivka Obsedenost, s predvajanjem na vsega 4 velikih platnih se še vedno ohranja sredi deseterice, medtem ko je novejša grozljivka Zlobni mrtveci gorijo po enem mesecu predvajanja zdrsnila na 16. mesto in ta vikend zbrala vsega 53 gledalcev. Deseterico tako zaključuje film Olivie Wilde Vabilo, ki ga priporočamo tistim, ki jih ne veselijo žanrske eskapade.

Vseh gledalcev v kinu je bilo tokrat 37.369, kar je osem tisoč več kot pretekli vikend in štiri tisoč več kot še en vikend prej.