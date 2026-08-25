Kinolestvica: Odiseja nazaj na sam vrh, Spider-Man popušča

Po enem mesecu, ko je Odiseja prvo mesto odstopila novemu Spider-Manu, je Nolanova upodobitev Homerjeve epske pripovedi spet zavzela prvo mesto. Čeprav jo predvajajo na samo 15 velikih platnih, je vseeno zbrala največ gledalcev v preteklem vikendu pri nas. Spider-Manu je ni uspelo prehiteti, čeprav je bil na voljo na 25 velikih platnih in prav tako ne animiranemu filmu Tačke na patrulji, ki je tokrat igral na 21 velikih platnih.

Na četrto mesto se je uvrstila najboljša novost tega konca tedna, komedija, Spa vikend. Šesto in deveto mesto sta osvojili še dve novosti, grozljivki Zakleti: Med nami so in Okus strahu, rep deseterice pa je ujel novi film španskega cineasta Pedra Almodovarja, Bridki božič.

Tik za deseterico je obtičala komedija Ohcet, ki je imela predstavo na letnem kinu na Ptuju. Skupaj ima ta balkanska komedija že skoraj 164.500 gledalcev, kar je res velika številka. Čez sto tisoč gledalcev ima tudi že Odiseja, in sicer 117.300, z zelo spodobno številko pa se lahko pohvalijo tudi Minioni in pošasti, saj so nabrali že 52.500 gledalcev. Drugemu animiranemu nadaljevanju, Svet igrač 5, ne gre tako dobro – ta teden je pristal 16. mestu, skupaj pa zbral le 11.500 gledalcev.

Skupaj je bilo ta vikend v kinu pri nas 30.898 gledalcev, kar je pet tisoč več kot prejšnji vikend in pet tisoč manj kot še en vikend pred tem.

Naslednji teden nas ćaka več premier, med drugim Zvezde nad tišino, Tony, Želim seks in domači film Gajin svet 3.