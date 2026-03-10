Poskočni Skokci in precej anemična Nevesta

Medtem ko se je večina ljudi razveselila lepega vremena čez vikend, si kino distributerji in kino prikazovalci niso meli rok. Obisk kina iz prejšnjega vikenda je močno upadel, saj je ta vikend šlo v kino samo nekaj čez 23.000 Slovencev. Če to primerjamo še z vikendom poprej, pa se je obisk kina več kot prepolovil.

Tako so vsi filmi iz prve dvajseterice – razen drame Junakinja, ki je trenutno na 14. mestu – zabeležili kar konkretne padce gledanosti: prvouvrščena Ohcet za več kot 30 odstotkov, tretjeuvrščena Naša kri za več kot 55 odstotkov. Vseeno sta oba filma lahko zadovoljna s svojim skupnim rezultatom. Ohcet je že peti teden najbolj gledan film v Sloveniji in ima skupaj že več kot 127.000 gledalcev, Exodus 1945: Naša kri pa se že približuje svoji prvi zlati roli, od nje jo loči manj kot tisoč gledalcev. Mednju se je na drugo mesto uvrstila najboljša novost tega tedna, Pixarjeva risanka Skokci (Hoppers). Na svetovnem odru so se Skokci res izkazali, saj je bil njihov zaslužek v premiernem vikendu boljši od katerega koli drugega izvirnega animiranega filma v zadnjem desetletju, pri nas pa je njihov dosežek malo manj prepričljiv – do 3300 gledalcev so prišli s predvajanjem na kar 40 platnih. Za primerjavo: Ohcet vrtijo na 25 platnih, Našo kri na 20, Krik 7 in Nürnberg pa na 12.

Še druga novost tedna, gotska grozljiva romanca Nevesta!, se ni odrezala posebej dobro. Frankensteinova nevesta je res da oživela, a film je doživel precej mrtvaški sprejem v kinu. In to ne samo pri nas. Film, ki ga je ustvarila Maggie Gyllenhaal, so poimenovali punkersko-rockerska feministična reinterpretacija Frankensteinove neveste, a gledalcev ni prepričal, čeprav ima glavno vlogo Jesse Buckley, trenutna favoritka za oskarja za vlogo v filmu Hamnet.

Svojo četrto rolo (več kot sto tisoč gledalcev) je ta teden dobil film Belo se pere na devetdeset, ki se je v svojem 16. tednu predvajanja vrnil med deseterico najbolj gledanih. Precej dobro se na lestvici drži tudi Viharni vrh, ki je po enem mesecu predvajanja trdno med deseterico in ima skupaj že več kot 15.000 gledalcev.