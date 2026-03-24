Gledalcev v kinu vsak teden manj, na vrhu še vedno jugokomedija

Pretekli vikend je v slovenske kinematografe prispelo kar pet novosti, kar pa ni pomagalo pri tem, da bilo število vseh gledalcev posebej veliko. Našteli smo manj kot 21.000 gledalcev, kar je manj kot vikend prej in tudi manj kot še en pred tem, da o vikendu mesec nazaj sploh ne govorimo.

Prvo mesto najbolj gledanega filma je še vedno obdržala hrvaška komedija Ohcet, ki ima skupaj že skoraj 145.000 gledalcev, kar je dosežek, ki ga ne bo lahko preseči. Na drugo mesto se je uvrstila najboljša novost vikenda, lahkoten ZF film Projekt Zadnje upanje, v katerem blesti Ryan Gosling. Tretje in četrto mesto zasedata animirani film Skokci (Hoppers) in romanca Za vedno del tebe (Reminders of Him), potem pa sledijo še tri novosti. Prva od njih je animirana svetopisemska zgodba David, za katero stoji ista produkcijska hiša, ki je lani v kino poslala zgodbo o Jezusu Kralj vseh kraljev. Dobro se skrij 2 (Ready Or Not 2) je nadaljevanje grozljivke iz leta 2019, v glavni vlogi pa spet igra Samara Weaving. Zadnja novost, ki ji je uspelo priti med deseterico, je dokumentarec Baza Luhrmanna o kralju rock and rolla, Elvisu Presleyju.

Tik za deseterico je obstal domači film Exodus 1945: Naša kri, ki bo v naslednjem tednu najbrž že presegel 30.000 gledalcev, z lestvice pa sta izpadla tudi filma Nürnberg (12. mesto) in Viharni vrh (13. mesto). Nazaj med dvajset najbolj gledanih filmov se je vrnil letošnji zmagovalec oskarjev – Ena bitka za drugo, za dve mesti (na 17.) pa se je povzpel tudi oskarjevec za najboljši mednarodni film, Sentimentalna vrednost.