Planica odpihnila kino?

Komedija Ohcet je ob vikendu pristala tik pod impresivno številko 150.000 gledalcev, to pa je tudi edina vesela novica za tiste, ki se ukvarjajo s kinom. Slab obisk prejšnjega tedna je še upadel za deset odstotkov, tako da je bilo vseh gledalcev v kinu samo 18.222. Za primerjavo: v tretjem vikendu februarja je samo Ohcet videlo več gledalcev, takrat 21.418.

Znaten delež obiska so najbrž odnesli poleti v Planici, saj so tudi mnogi, ki niso drli pod Ponce, naše letalce in letalke spremljali pred televizijskimi zasloni. Nekaj pa je k skromnemu obisku najbrž pripomoglo tudi dejstvo, da je v kino prišla ena sama novost, in še ta ni bila kak blockbuster, ampak akcijsko-komična grozljivka Ubili te bodo (They Will Kill You), ki je pristala pri dnu deseterice. Film spremlja Azio Reaves (Zazie Beetz), nekdanjo zapornico, ki sprejme delo hišnice v razkošni newyorški stolpnici, da bi začela znova. Kmalu ugotovi, da stavba skriva temačne skrivnosti, saj so z njo povezane številne skrivnostne izginotja.

Tako je prva trojica met ostala popolnoma nespremenjena, na drugem mestu ostaja Ryan Gosling s filmom Projekt Zadnje upanje, na tretjem pa animacija Skokci. Dve mesti je izgubila komična grozljivka Dobro se skrij 2, sapa pa počasi pojema tudi domači vojni drami Eksodus 1945: Naša kri, ki je tokrat končala na 11. mestu, ogledalo pa si jo je 455 gledalcev.

Zanimivo je, da se je med prvo dvajseterico vrnil film Hišna pomočnica (na 17. mesto), ki se lahko pohvali s skupaj kar 43.355 gledalci. Za Ohcetjo in Avatarjem (98.191), ki je tokrat pristal na 19. mestu, je to trojica s trenutno največ gledalci v kinu.