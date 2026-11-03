Kinolestvica: Mala pošast naredila veliko zmedo

Dve novosti tedna sta se uvrstili na 6. in 7. mesto. Najprej je tu film Jana Cvitkoviča Hotel Alkohol, v katerem blesti Gregor Baković, nato pa še animirani film Wildwood: Skrivnost prepovedanega, ki prihaja iz istega studia kot pred desetimi leti film Kubo in dve struni.

Nazaj med deseterico se je vikendu primerno vrnila grozljivka Nevidno zlo, za rep pa je deseterico ujela Odiseja, film, ki je v kinu že kar 16 tednov in ima že skoraj 145.000 gledalcev.

V kino je šlo ta vikend sicer 22.778 gledalcev, kar je dobrih tri tisoč manj kot pretekli vikend in deset tisoč več kot pred dvema vikendoma.