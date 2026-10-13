Kinolestvica: Verity obdržala prvo mesto, Gaja lovi novo zlato rolo

Ta vikend so v kino prišle štiri novosti, a vrh lestvice gledanosti tega ne odraža ravno, saj so na vrhu ostali filmi iz preteklega tedna. Resnica o Verity se je obdržala na prvem mestu, drugo mesto zavzema Gajin svet 3, domači film, ki se počasi bliža osvojitvi druge zlate role, torej 50.000 gledalcem. Vrha se oklepa tudi Brad Pitt s svojim pustolovskim filmom Srce zveri.

Tudi osrednji del deseterice sestavljajo filmi, ki so v kinu že en mesec ali pa tri tedne, kot je na primer animacija Pozabljeni otok ali grozljivka Nevidno zlo. Najdlje pa med deseterico za zdaj vztraja Odiseja, ki je v kinu že 13 tednov in se lahko pohvali že s skoraj 140.000 gledalci in zaslužkom, ki presega milijon tristo tisoč evrov.

Novosti tega vikenda so tako pristale na dnu deseterice ali za njo. Domači film Skriti ljudje, v katerem igra tudi odlični Islandec Ólafur Darri Ólafsson, je žal pristal šele na 15. mestu in za zdaj pritegnil manj kot tristo gledalcev. V deseterico se ni uvrstil niti Owen Wilson – s svojo novo komedijo Rolling Loud: Na polno je končal na 11. mestu. Deseterico je tako zaključila novost Pod pritiskom: Dan D, film, ki se je poglobil v odločitev z odločilno invazijo 2. svetovne vojne. Še eno mesto pred njim pa je pristala skandinavska animacija Priročnik za superjunake. Rezultat ni prav spodbuden, če dodamo še podatek, da so risanko vrteli na kar 26 velikih platnih, kar je največ od vseh filmov, ki so trenutno v kinu. Za primerjavo: Odisejo predvajajo samo še na 6 velikih platnih.

Vseh gledalcev v kinu je bilo pretekli vikend 21.215, kar je slabih tri tisoč več kot vikend pred tem in več kot pred dvema vikendoma.