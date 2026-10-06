Kinolestvica: Anne Hathaway in Dakota Johnson sta dali vetra Tomu Cruiseu

Pretekli vikend so v kino prišle tri novosti, Resnica o Verity, Digger in Fjord. Prva se je zavihtela na sam vrh slovenske kinolestvice, druga je pristala v drugem delu deseterice, tretja pa je pristala na 14. mestu in se ni prebila med deseterico. Resnica o Verity je sicer psihološki triler, prepleten z elementi drame, romance in kriminalke in je tako pri nas kot tudi po svetu brez težav prehitela novi film Toma Cruisea, Digger. V politični satiri in ZF drami priznanega mehiškega režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja igra popolnoma neprepoznavni Cruise, a kritiki so film ocenili za kaotičen in pretirano didaktičen. Verity so prikazovali na 29. velikih platnih, Diggerja na 30. Na samo šestih velikih platnih so pokazalo dramo Fjord, z zlato palmo ovenčani film romunskega režiserja Cristiana Mungiuija, ki ga je avtor sam opisal kot »poziv proti vsem vrstam fundamentalizma«.

Skupaj je bilo pretekli konec tedna v slovenskih kinih 18.398 gledalcev, kar je približno 650 več kot še pred enim vikendom in dobrih dvesto manj kot pred dvema tednoma.