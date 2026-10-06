Kinolestvica: Anne Hathaway in Dakota Johnson sta dali vetra Tomu Cruiseu

Pretekli vikend so v kino prišle tri novosti, Resnica o Verity, Digger in Fjord. Prva se je zavihtela na sam vrh slovenske kinolestvice, druga je pristala v drugem delu deseterice, tretja pa je pristala na 14. mestu in se ni prebila med deseterico. Resnica o Verity je sicer psihološki triler, prepleten z elementi drame, romance in kriminalke in je tako pri nas kot tudi po svetu brez težav prehitela novi film Toma Cruisea, Digger. V politični satiri in ZF drami priznanega mehiškega režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja igra popolnoma neprepoznavni Cruise, a kritiki so film ocenili za kaotičen in pretirano didaktičen. Verity so prikazovali na 29. velikih platnih, Diggerja na 30. Na samo šestih velikih platnih so pokazalo dramo Fjord, z zlato palmo ovenčani film romunskega režiserja Cristiana Mungiuija, ki ga je avtor sam opisal kot »poziv proti vsem vrstam fundamentalizma«.
Največji padec glede na vikend prej je doživel film Maščevalci: Zaključek in več, ki je s prvega mesta zdrsnil na 11. To seveda ni presenetljivo, saj gre vendarle za reprizo filma iz 2019, z le nekaj dodatnimi prizori. Odlično se še vedno drži Brad Pitt s svojim filmom Srce zveri, enako tudi Gajin svet 3 in Odiseja. Gajin svet 3 ima po mesecu in pol že skoraj 41.000 gledalcev, Odiseja pa po treh mesecih že več kot 138.500.
Grozljivka Nevidno zlo je glede na pretekli vikend izgubila dve mesti, animirani film Pozabljeni otok pa je ostal na istem mestu, enako kot pustolovščina Spider-Man: Nov dan. Deseterico tako zaključujejo Tačke na patrulji: Dino-film, med njima pa je še ena animacija, in sicer tretji del Backa Jona.
Skupaj je bilo pretekli konec tedna v slovenskih kinih 18.398 gledalcev, kar je približno 650 več kot še pred enim vikendom in dobrih dvesto manj kot pred dvema tednoma.
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