  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Kinolestvica: Anne Hathaway in Dakota Johnson sta dali vetra Tomu Cruiseu

    Resnica o Verity je bil najbolj gledan film preteklega vikenda pri nas v kinu. Digger je končal na sedmem mestu, Fjord pa ostal zunaj deseterice.
    Dakota Johnson je v Resnici o Verity mlada pisateljica, ki se preseli na posestvo slavne romanopiske, ki je v vegetativnem stanju. FOTO: Jučer
    Galerija
    Dakota Johnson je v Resnici o Verity mlada pisateljica, ki se preseli na posestvo slavne romanopiske, ki je v vegetativnem stanju. FOTO: Jučer
    V. K.
    6. 10. 2026 | 08:00
    2:34
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Pretekli vikend so v kino prišle tri novosti, Resnica o Verity, Digger in Fjord. Prva se je zavihtela na sam vrh slovenske kinolestvice, druga je pristala v drugem delu deseterice, tretja pa je pristala na 14. mestu in se ni prebila med deseterico. Resnica o Verity je sicer psihološki triler, prepleten z elementi drame, romance in kriminalke in je tako pri nas kot tudi po svetu brez težav prehitela novi film Toma Cruisea, Digger. V politični satiri in ZF drami priznanega mehiškega režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja igra popolnoma neprepoznavni Cruise, a kritiki so film ocenili za kaotičen in pretirano didaktičen. Verity so prikazovali na 29. velikih platnih, Diggerja na 30. Na samo šestih velikih platnih so pokazalo dramo Fjord, z zlato palmo ovenčani film romunskega režiserja Cristiana Mungiuija, ki ga je avtor sam opisal kot »poziv proti vsem vrstam fundamentalizma«.

    Največji padec glede na vikend prej je doživel film Maščevalci: Zaključek in več, ki je s prvega mesta zdrsnil na 11. To seveda ni presenetljivo, saj gre vendarle za reprizo filma iz 2019, z le nekaj dodatnimi prizori. Odlično se še vedno drži Brad Pitt s svojim filmom Srce zveri, enako tudi Gajin svet 3 in Odiseja. Gajin svet 3 ima po mesecu in pol že skoraj 41.000 gledalcev, Odiseja pa po treh mesecih že več kot 138.500.

    Grozljivka Nevidno zlo je glede na pretekli vikend izgubila dve mesti, animirani film Pozabljeni otok pa je ostal na istem mestu, enako kot pustolovščina Spider-Man: Nov dan. Deseterico tako zaključujejo Tačke na patrulji: Dino-film, med njima pa je še ena animacija, in sicer tretji del Backa Jona.

    Skupaj je bilo pretekli konec tedna v slovenskih kinih 18.398 gledalcev, kar je približno 650 več kot še pred enim vikendom in dobrih dvesto manj kot pred dvema tednoma.

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

    Pet preverjenih receptov za oktobrske dni: enolončnica, kašota, testenine, puranji zrezki in znamenita gobova juha.
    Odprta kuhinja 5. 10. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mirovnik se je odzval

    Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

    Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
    3. 10. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša v Vatikanu: katera protokolarna darila je izročil papežu?

    Najpomembnejši del tovrstnih obiskov so dvostranski pogovori o odnosih med državama, pri tem pa simbolično vlogo nosijo tudi protokolarna darila.
    5. 10. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odstopil je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis: Popustil sem pritiskom

    Kot razlog je navedel, je več kot 30 odstotkov zdravnikov v urgentnem centru zaposlenih le delno. Odločitve ni sprejel zlahka.
    5. 10. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    30 odstotkov manj za izbrana nova zavarovanja. Ste med upravičenci?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

    Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Finančna pismenost

    Neznanje je največje finančno tveganje

    Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
    Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uroš Kerin

    Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

    Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
    Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnost

    Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

    Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kinolestvicagledanost filmovkinoResnica o VerityDiggerOdiseja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Ni izbiral besed

    Nemec o Gianniju Infantinu: Ne moremo lisice postaviti za čuvaja kokošnjaka

    Predsednik Nogometne zveze Nemčije Bernd Neuendorf pred srečanjem vseh 55 članic Evropske nogometne zveze: »Moramo ga izključiti iz igre.«
    Gorazd Nejedly 6. 10. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Anne Hathaway in Dakota Johnson sta dali vetra Tomu Cruiseu

    Resnica o Verity je bil najbolj gledan film preteklega vikenda pri nas v kinu. Digger je končal na sedmem mestu, Fjord pa ostal zunaj deseterice.
    6. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ukrajina z več sto droni nad Moskvo in okolico, ena smrtna žrtev, več ranjenih

    Poletelo je okoli 650 brezpilotnikov, večino so jih menda prestregli, še preden so se približali Moskvi. Umrl je 20-letni moški, ranjenih je bilo šest oseb.
    6. 10. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump glede umika bombnikov: Bilo je nekaj groženj

    Tisti, ki stojijo za grožnjami, so verjetno povezani z Iranom, je dejal Trump. Za umik so se odločili, da ne bi po nepotrebnem izzivali nasprotnika.
    6. 10. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začenja se predčasno glasovanje: v Ljubljani spet več lokacij, kje lahko volimo?

    Na območju UE Ljubljana glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča.
    6. 10. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ukrajina z več sto droni nad Moskvo in okolico, ena smrtna žrtev, več ranjenih

    Poletelo je okoli 650 brezpilotnikov, večino so jih menda prestregli, še preden so se približali Moskvi. Umrl je 20-letni moški, ranjenih je bilo šest oseb.
    6. 10. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump glede umika bombnikov: Bilo je nekaj groženj

    Tisti, ki stojijo za grožnjami, so verjetno povezani z Iranom, je dejal Trump. Za umik so se odločili, da ne bi po nepotrebnem izzivali nasprotnika.
    6. 10. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začenja se predčasno glasovanje: v Ljubljani spet več lokacij, kje lahko volimo?

    Na območju UE Ljubljana glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča.
    6. 10. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    FINANCIRANJE

    Kako hitreje do dobre finančne pomoči

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo