Kinolestvica: Resnica pred Srcem in Gajo, drugi v globinah

Čeprav so v kino prišle tri novosti, niso spremenile vrha lestvice. Trojica, ki zadnje tedne vztraja na vrhu ali tik pod njim, ostaja ista. Še vedno je na prvem mestu mešanica drame, trilerja in grozljivke Resnica o Verity, Brad Pitt je s svojim filmom Srce zveri po enem mesecu v kinu na drugem mestu, Gajin svet 3 pa je ta vikend končal na tretjem mestu in se lahko veseli svoje druge zlate role, presegel je namreč mejo petdesetih tisoč gledalcev. Drugi slovenski film, ki je ta hip v kinu, Skriti ljudje, žal nima veliko razlogov za veselje, v svojem drugem vikendu predvajanja je strmoglavil že na 16. mesto in za zdaj zbral le 2182 gledalcev, pa čeprav v njem igra celo mednarodni zvezdnik Ólafur Darri Ólafsson.

Tri novosti tako niso posegle po vrhu, najvišje, na 4. mesto, se je uvrstil film V globinah, v katerem se mladi potapljač odpravi v ocean, da bi našel ostanek svojega pokojnega očeta, in po spletu okoliščin pristane v notranjosti kita glavača. Sledi mu akcijski Street Fighter: Film, pri repu deseterice pa je pristala nova priredba romana Jane Austen Razsodnost in rahločutnost. Morda je slednji rezultat še največje razočaranje, saj se film vrti na kar 21 velikih platnih, kar je največ od vseh filmov, ki so trenutno v kinu. Za primerjavo: na 18 velikih platnih se vrtita Resnica o Verity in V globinah, Odiseja, ki se je uvrstila tik pred Razsodnost in rahločutnost, pa samo na sedmih velikih platnih. A tudi s tako malo velikimi platni ji je uspelo preseči skupno število 140.000 gledalcev, kar pomeni, da je za Ohcetjo to drugi najbolj gledan film leta doslej.

Med deseterico sta še dve risanki, Pozabljeni otok in Bacek Jon 3, kmalu pod njo, na 13. mestu, pa so Tačke na patrulji: Dino-film, ki imajo že več kot 43.000 gledalcev. Iz kina se počasi poslavlja še ena uspešnica, Spider-Man: Nov dan je vikend sklenil na 19. mestu, ima pa že skoraj 93.000 gledalcev.

Ta vikend je šlo v kino samo 12.754 gledalcev, kar je skoraj 8500 manj kot vikend pred tem in dobrih 5600 manj kot pred dvema vikendoma.