Kinolestvica: Odisejo je pri nas videlo že 105.000 gledalcev

Pretekli vikend sta v naše kinematografe prišli dve novosti, poletna pustolovščina z dinozavri, Konec Hrastove ulice, in komična drama o odraščanju z Bello Ramsey in Neilom Patrickom Harrisom, Nepozabno poletje. Prva je osvojila peto mesto na lestvici najbolj gedanih filmov v kinu v Sloveniji, druga pa sedmo.

Prva četverica tako ostaja popolnoma nespremenjena od prejšnjega vikenda. Še vedno je na vrhu lestvice Spider-Man: Nov dan in še vedno mu je precej tesno za petami Odiseja, prvi je skupaj zbral že 63.400 gledalcev, druga pa že 105.300. Sledita tako kot pretekli konec tedna dve risanki, Tačke na patrulji: Dino-film ter Minioni in pošasti. Tačke je v dveh vikendih videlo skoraj 18.600 gledalcev, Minione pa v sedmih že skoraj 48.800.

Na zadnjih treh mestih deseterice izstopajo grozljivka Obsedenost, zgodovinska pripoved o Williamu Shakespearu Hamnet in duhovita zgodba o dveh parih, Vabilo. Filmi sicer ne izstopajo po številu gledalcev, vsekakor pa po tem, da so Obsedenost in Vabilo vrteli na samo treh velikih platnih, Hamneta pa celo na enem samem, in sicer v okviru ptujskega Kina brez stropa. Znimivo je, da se je po dobrih dveh mesecih iz kina že poslovil Spielbergov film Dan razkritja, ki je skupaj zbral komaj 13.125 gledalcev.

Ta vikend je bilo v kinu 25.829 gledalcev, kar je deset tisoč manj kot pred enim tednom in kar enajst tisoč petsto manj kot pred dvema vikendoma.

V četrtek bodo štartali trije novi filmi: dve grozljivki, Okus strahu in Zakleti: Med nami so, ter kaotična komedija Spa vikend.