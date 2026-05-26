Kinolestvica: nova Vojna zvezd na vrhu, a gledalcev se ni trlo

Če je vreme prejšnji vikend pomagalo kinu, pa ta vikend ni prinesel veselja kinodistributerjem in prikazovalcem. Na lep sončni vikend se je v kino odpravilo samo 14.020 Slovencev, kar je 70 odstotkov manj kot pretekli vikend. Prvo mesto je osvojila novost tedna, novi film Vojne zvezd: Mandalorec in Grogu, a število gledalcev ni ravno zavidljivo, sploh če upoštevamo, da so film vrteli na kar 35 platnih, kar pomeni manj kot sto gledalcev na eno platno. Za primerjavo: drugouvrščeno biografsko dramo Michael so zavrteli na samo 12 platnih, kar pomeni 212 gledalcev na eno platno. Zgodba Michaela Jacksona je ta teden prehitela celo Hudičevko v Pradi 2, ki se je po enem mesecu poslovila z vrha lestvice.

Za prvo trojico sta se uvrstili dve grozljivki, Obsedenost in Potnik, kar potrjuje, da smo Slovenci zvesti zgodbam, polnim groze in gnusa. Po eno mesto v primerjavi s prejšnjim tednom sta tako izgubila tudi simpatična družinska pustolovščina Ovce detektivke in precej medel novi Guy Ritchie Siva cona. Med deseterico se že dva meseca drži animacija Super Mario: Galaktični film, ki jo je videlo že skoraj 33 tisoč Slovencev. Od filmov, ki so trenutno v kinu, ima sicer daleč največ gledalcev še vedno komedija Ohcet, ki je ta teden sicer padla na 15. mesto, a njenih 163 tisoč gledalcev ne bo lahko preseči. Tik pred Ohcetjo, na 14. mestu, je končala tretja novost tedna, mešanica družinske drame in komedije, Kaj Marielle ve.