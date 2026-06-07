Kinorecenzija: Backrooms: Brez izhoda

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Navdih za film so bile urbane legende, ki so jih na internetu spletli okrog fotografije prazne trgovine z rumeno svetlobo, spuščenimi stropi in umazano rumenimi tapetami, režiser Kane Parsons, takrat še srednješolec, pa je na podlagi tega posnel uspešno YouTube serijo.

Za raziskovanje groze v celovečercu je Kane dobil podporo odličnih igralcev, dodelano scenografijo in scenarista, ki je poleg ustvarjanja vzdušja razmišljal tudi o likih. Glavni junak, ločeni alkoholik in neuspešni arhitekt Clark (Chiwetel Ejiofor), se preživlja z vodenjem pohištvene trgovine, in ko v njeni kleti naleti na vhod v pisarniške prostore, ki jim ni videti konca in nimajo smisla, o tem poroča svoji psihoterapevtki Mary (Renate Reinsve). Ta se kasneje v njih znajde tudi sama.

Backrooms od gledalca zahteva potrpežljivost, a pri tem uspešno zbuja nelagodje, ko kombinira kamero iz roke z odlično oblikovanimi prostori, ki zbujajo občutek ujetosti. Ko enkrat vstopite v te neskončne prostore, polne lynchevske energije, boste na vsak način skušali razumeti, kaj se je pravzprav zgodilo.

Backrooms. ZDA/Kanada, 2026. Režija: Kane Parsons. Igrajo: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass. Grozljivka. 110 minut.