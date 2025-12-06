Kinorecenzija: Belo se pere na devetdeset

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Knjiga Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je bila tako velika uspešnica, da tudi tisti, ki je nismo prebrali, vsaj delno poznamo zgodbo. Bronja je kot otrok zaradi raka izgubila mamo, nato zbolela še sama ter se bolezni uprla z neustavljivo voljo in optimizmom.

Film se kljub srce parajoči zgodbi uspešno ogne pretirani melodrami, a so tempo in kakovost igre ter scenarija žal dokaj neenakomerni. Z mnogimi scenami, ki nas popeljejo v domove in življenje osemdesetih in devetdesetih, uspešno vzpostavi vzdušje tega časa, a hkrati deluje kot oglas za nostalgijo.

Odločitev ustvarjalcev, da nas skozi Bronjino življenje ne vodijo linearno, ampak s skoki med različnimi obdobji, sicer razbije občutek nizanja življenjskih mejnikov, a žal film kljub tej dobri odločitvi deluje prenatrpano.

Slovenija, 2025. Režija: Marko Naberšnik Igrajo: Lea Cok, Tjaša Železnik, Jurij Zrnec, Anica Dobra. Drama. 144 minut.