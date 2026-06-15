Kinorecenzija: Dan razkritja

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Steven Spielberg gledalce takoj vrže v središče napete akcije. Glavni junak Daniel (Josh O'Connor) je med delom v organizaciji Wardex ugotovil, da so Nezemljani resnični, ameriška vlada pa jih že desetletja skrivoma preučuje. Ko želi ukradene dokaze o njihovem obstoju deliti z javnostjo, se skupaj s partnerko Jane (Eve Hewson) seveda znajde v nevarnosti.

Medtem vremenarka Margaret (Emily Blunt) med prenosom v živo začne spuščati klikajoče zvoke, ki jih skoraj nihče ne razume, hkrati pa nenadoma lahko bere misli drugih. Sledi vse, kar od Spielberga pričakujemo, od odličnih akcijskih scen, avtomobilskih pregonov, razkrivanja skrivnosti, nadzora do poklona filmski umetnosti.

A četudi se vam bo marsikatera premisa zdela klišejska in nedodelana, marsikateri zasuk zgodbe naiven in skorajda fantastično optimističen, vas bosta prepričala vrhunska igra glavnih akterjev (predvsem Emily Blunt) in seveda spektakel. Tempo filma sicer večkrat pade, a učinkovito posejani drobci zgodbe med spektakularnimi scenami in zadovoljiv konec poskrbijo, da bodo gledalci iz kina odšli zadovoljni.

Disclosure Day. ZDA, 2026. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo. ZF triler. 145 minut.