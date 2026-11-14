(Kinorecenzija) Divji konj številka devet

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zgodba o dveh nenehno godrnjajočih prijateljih je stalnica režiserjevega dela. A za film Divji konj številka devet se zdi kot da v duhu nadaljuje režiserjev Morilca na kolektivca, v katerem se morilca znajdeta na prisilnem dopustu v belgijskem Brugesu. Tokrat smo na Velikonočnih otokih, v letu 1973, kamor se agenta Cie Chris in Lee, odpravita na dopust, medtem ko v Čilu pripravljata državni udar.

McDonagh je znan po črnem humorju in pikrih scenarijih, osredotočenih na moške like s povsem obstranskimi ženskimi liki in tokrat ni nič drugače. Malkovich ter režiserjev stalni sodelavec Rockwell z odlično igro, na videz povsem brez truda poskrbita, da njuno prijateljstvo na platnu resnično zaživi, McDonagh pa nas počasi, a vztrajno vleče na njuno stran. Pod črnim humorjem, sarkazmom in odbitimi srajcami iz sedemdesetih je mehko, čustveno jedro in točno tak film kot ga od ustvarjalcev pričakujete.

Wild Horse Nine. ZDA/koprodukcija, 2026. Režija: Martin McDonagh. Igrajo: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey. Komični triler. 116 minut.