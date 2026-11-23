Vikendova ocena: 3 (od 5)

Druga predzgodba Iger lakote, posnetih po priljubljenih romanih Suzanne Collins, nam po filmu izpred par let, v katerem spremljamo glavnega negativca Snowa, ponudi še vpogled v Haymitcha (Joseph Zada), mentorja, ki je pomagal Katniss in Peeti.

Potem ko se znajde v areni in dogodkih, ki sledijo, se Haymitch iz priljubljenega in očarljivega fanta spremeni v zagrenjenega alkoholika, ki ga poznamo iz prejšnjih filmov. Tokrat izvemo, zakaj. Čeprav Zada v glavni vlogi ni najbolj prepričljiv v tragičnih scenah filma, povsem spodobno upodobi mlado različico pikrega mentorja. Največjo spremembo doživi arena, kjer je veliko manj krvavih, medsebojnih spopadov tributov, namerno obračunavanje krute avtoritarne oblasti pa ni nič kaj subtilno.

Čeprav sta mlajši različici Effie in Plutarcha bolj na obrobju, pustita svoj pečat, medtem ko Kieran Culkin v vlogi Flickermana niti približno ne dosega nastopaštva Stanleyja Tuccija iz izvirne trilogije. Film lepo zaokroži franšizo, lahko pa je tudi povsem samostojen izlet v svet Iger lakote.

The Hunger Games: Sunrise On The Reaping. ZDA, 2026. Režija: Francis Lawrence. Igrajo: Joseph Zada, Whitney Peak, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close. ZF. 158 minut.