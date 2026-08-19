(Kinorecenzija) Konec Hrastove ulice: Poletna dinozavrska zabava

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Spielbergov Jurski park je pred več kot tridesetimi leti povsem očaral gledalce in se še zmeraj drži skozi nadaljevanja pod imenom Jurski svet, a letos se dinozavri ponovno vračajo v nekoliko drugačni luči. Čeprav Konec Hrastove ulice ni povezan z omenjeno franšizo, njenega vpliva ne gre spregledati.

Dogajanje je sicer postavljeno v ameriško predmestje, kjer se družina skupaj s celotno sosesko nenadoma, brez posebnih razlag, znajde v času dinozavrov. A preden se to zgodi, dobimo ravno dovolj vpogleda v njihovo življenje, da nam postane jasno, da v navidez popolni soseski in družini, pod površjem brbota, saj je zakon Denise (Anne Hathaway) in Grega (Ewan McGregor) v resnih škripcih, kar slutita tudi otroka.

Akcije ne manjka, prepričljivi dinozavri pa krvoločno napadejo vse, ki se znajdejo v njihovem svetu. V težavah se znajdejo tudi glavni junaki, ki seveda sprejmejo marsikatero neumno odločitev, vendar film ves čas daje občutek, da jim bo na koncu uspelo.

Napeta akcijska pustolovščina, ki se ne jemlje resno, gledalca hitro potegne v zgodbo, dinozavri so dovolj prepričljivi, kaotični in mestoma brutalni, da povzročajo precejšnje nelagodje, scenarij pa strateško blaži nevarnost s humorjem. Povsem korektna poletna dinozavrska zabava za odklop možganov.

The End of Oak Street. ZDA, 2026. Režija: David Robert Mitchell. Igrajo: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery. Akcijski pustolovski film. 99 minut.