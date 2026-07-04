Kinorecenzija: Minioni in pošasti

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Ko so v kinu Minioni, starši nimajo izbire in tako bo očitno tudi tokrat, ko smo dobili tretji samostojni film o rumenih bitjih, ki smo jih prvič spoznali pred šestnajstimi leti v v filmu Jaz, baraba kot pomočnike hudobca Gruja.

Tokrat se podajo v Hollywood, v čas nemega filma, ko po seriji komičnih pripetljajev spektakularno pridrvijo v studio na drvečem vlaku in kmalu postanejo zvezdniki. Prvi del filma, ki se začne z iskanjem nove najboljše barabe, je zabaven, poln fizične komedije in humorja, ki smo ga pri njih vajeni. Ko se v zgodbo vpletejo še pošasti in vesoljci, pa film izgubi rdečo nit, vendar brez skrbi, dvorana polna otrok se bo še vedno zabavala. Minioni se tokrat s številnimi referencami poklonijo filmu in izkušnji skupnega ogleda, a ne pričakujte globine Pixarja, zagotovo pa bo tudi vam ušel kakšen nasmešek.

Minions & Monsters. ZDA, 2026. Režija: Pierre Coffin. Glasovi: Domen Valič, Lado Bizovičar, Klemen Slakonja, Vesna Pernarčič, Primož Pirnat, Mojca Fatur. Animirani film. 90 minut.