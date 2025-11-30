Kinorecenzija: Mojstri iluzij 3

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Pri tretjem filmu morajo franšize bodisi zaključiti zgodbeni lok, ki ga vlečejo od začetka, bodisi uvesti nekaj povsem novega, bodisi dvigniti zgodbo na višjo raven. Primer prvega je Gospodar prstanov, primer drugega Hitri in drzni, primer tretjega Oceanovih 13.

Mojstri iluzij poskušajo izbrati vse tri, a niso uspešni v nobeni. Namesto tega dobimo čisto preveč likov, ki so povrhu povsem nekonsistentni, saj nihajo med dobesednimi mojstri in popolnimi nesposobneži. Igralska zasedba z izjemo Rosemund Pike kot zlobnice ne pride do izraza, pa še ona je le občasno videti, kot da zares uživa. Humor je posejan skozi celotno dogajanje, a le redko izzove dejanski smeh, razplet pa je obenem preveč iz trte izvit in povsem predvidljiv. Morda je čas, da ti čarodeji pospravijo svoje karte.

Now You See Me: Now You Don’t, 2025. Režija: Ruben Fleischer. Igrajo: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike, Morgan Freeman. Kriminalka. 118 minut.