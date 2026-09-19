(Kinorecenzija) Nevidno zlo, še ena odlična grozljivka režiserja Ure izginotja

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Zach Creggerje ljubiteljem grozljivk postregel z odličnima filmoma Svojatjo (Barbarian) in Uro izginotja (Weapons), nato pa presenetil z idejo, da bo posnel film, ki temelji na kultni igri Nevidno zlo. Ta je seveda navdihnila že filme z Millo Jovovich v glavni vlogi, a Creggerjev nima z njimi nobene zveze.

Gledalci se podamo v gore na snežno noč z glavnim likom Bryanom (Austin Abrams), kurirjem, ki sprejme še zadnje naročilo dneva – dostavo v bolnišnico v Racoon Cityju. Abrams je odličen slehernik, ki se iz scene v sceno prilagaja in uči, a je tudi nespreten, sprejema slabe odločitve, ali pa se preprosto človeško odloči, da ima vsega dovolj.

Ko se gledalec enkrat poveže z njim, tako kot pri igranju igre, s težavo preneha. Creggar navduši s pokloni igram, grozljivkam, stopnjo gravža, humorjem in na trenutke gledalca uspe celo presenetiti z vrhunsko tempiranimi strahoskoki. K temu pripomore tudi to, da se ne poslužuje le digitalno ustvarjenih učinkov, ampak z njimi le nadgradi fizične.

Odlična dogodivščina za ljubitelje grozljivk in videoiger, celo za tiste, ki prvič slišijo za Nevidno zlo.

Resident Evil. ZDA/koprodukcija, 2026. Režija: Zach Cregger. Igrajo: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis. Grozljivka. 97 minut.