Kinorecenzija: Odiseja

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Christopher Nolan kot zmeraj postreže z obrtniško dodelanim izdelkom, njegova interpretacija Odiseje pa gledalca siloviteje potegne v dogajanje tudi zato, ker je film posnet z minimalni računalniškimi učinki, na dejanskih lokacijah, z odlično uporabo zvoka in glasbe in z osredotočenostjo na detajle.

A film o Odiseju, junaku trojanske vojne, ki se dvajset let vrača domov na Itako, kjer ga čakajo Penelopa in sin Telemah ter hiša polna objestnih snubcev, uspešno poda protivojno sporočilo, ne pa čustvene plati. Ženski liki so v aktualnem filmu le kanal Nolanovih sporočil, čeprav Samantha Morton vseeno z nadzemeljsko intenzivnostjo odigra Kirko, Zendaya pa s prepričljivim minimalizmom utelesi Ateno, medtem ko ostane Kalipso v podobi Charlize Theron povsem neizkoriščena, Penelopa pa o vladanju in izkušnjah le govori, gledalci pa jo uzremo le med tkanjem in pogovori s sinom. Odiseja je spektakel leta, ki bo v kino privabil množice, a žal režiserju, ki nadvse uspešno posreduje mogočnost dogajanja in aktualnost sporočil, tudi tokrat zmanjka prepričljive čustvenosti.

The Odyssey. ZDA/VB 2026. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya. Epski spektakel.172 minut.