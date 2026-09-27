(Kinorecenzija) Pozabljeni otok, zabavna zgodba o prijateljstvu

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zgodba o prijateljstvu Jo in Raisse je postavljena na Filipine in se začne z dnem, ko se osnovnošolki spoznata pred vrati ravnateljeve pisarne. A zabavni vrtiljak v svet čustev, odraščanja in prijateljstva prestavi v višjo prestavo, ko na predvečer Raisseinega odhoda na študij v ZDA najdeta prehod na otok Nakali, ki je poln mitoloških bitij, o katerih jima je pripovedovala Jojina babica.

Film si izposoja iz mnogih del, od Prekrokane noči, do Večnega sonca brezmadežnega uma in filmov Studia Ghibli, presenetljivo pa tudi iz grozljivk. Lik vampirke Manananggala sicer temelji na filipinskem izročilu, a redki strašljivi trenutki so, kot da bi spremljali animirano grozljivko.

Za obilo zabave, tudi odraslih, poskrbijo sicer precej površinski stranski liki, navduši pa uporaba različnih slogov animacije, ki so pogosto odraz notranjega sveta junakov. Posledično je Pozabljeni otok poln vsega, na trenutke je morda vsega celo preveč, a ga zabavna zgodba o prijateljstvu vsakič vrne na pravi tir.

Forgotten Island. ZDA/Japonska, 2026. Režija: Joel Crawford, Januel P. Mercado. Glasovi: Lara Wolf, Katja Ajster, Voranc Boh, Lina Akif. Animirani film. 109 minut.