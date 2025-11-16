Kinorecenzija: Predator: Mrtva zemlja

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Predator: Mrtva zemlja je že sedmi film o neustrašnem plemenu plenilcev z obilo bonbončki za ljubitelje franšize, a gre za povsem samostojen film.

V srčiki zgodbe je družinska drama, v kateri se Dek, najmlajši in šibek naslednik poglavarja, poskuša dokazati z ulovom neuničljive pošasti Kalisto, kar sproži domišljeno zastavljeno akcijsko dogodivščino. Ko Dek združi moči z androidko Thio, ki je na odpravi androidov korporacije Wayland-Yutani (ja, tiste iz Osmega potnika), se prvič zavemo, da v filmu sploh ni ljudi.

A prav iskrivi pogovori med Thio in Dekom, ki so večino časa pravzaprav monologi – pri čemer pomaga, da je v tej vlogi karizmatična Elle Fanning –, popestrijo boj za preživetje in to dokaj klasično ZF-akcijo.

Predator: Badlands. ZDA, 2025. Režija: Dan Trachtenberg. Igrajo: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi. ZF-akcijski film. 207 minut.