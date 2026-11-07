(Kinorecenzija) Ramajana: Vzpon legende

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Ramajana: Vzpon legende je najdražji indijski film vseh časov, kar je kristalno jasno tudi na platnu, kjer smo priča masovnim bitkam z letečimi sloni, davincijevskim plovilom, velikanom in demonom.

Spektakularnost zgodbe, ki temelji na epu o princu Rami, utelešenju boga Višne, je mogoče čutiti v skoraj vsakem trenutku filma. Film preskakuje med Ramo, ki se z bratom in ženo znajde v izgnanstvu, in zlobnim kraljem Ravano, ki je tako silovito meditiral, da je bila na kocki usoda sveta, zato mu je Brahma podaril neranljivost.

Kmalu postane jasno, da v tej bitki dobrega proti zlu ne bomo priča razvoju in globini likov, glavna akterja pa se v prvem filmu sploh ne srečata. Čeprav spopadov ne manjka, ne pričakujte koreografij, ki smo jim pred leti bili priča v priljubljenem, prav tako spektakularnem indijskem filmu RRR, prav tako ne prepoznavnih bollywoodskih plesnih sekvenc, saj Ramajana po energiji bolj spominja na Gospodarja prstanov. Več kot tri ure je dolgo časa, a ne glede na vse večjega spektakla še kmalu ne boste videli.

Ramayana: Rise Of A Legend. Indija/koprodukcija, 2026. Režija: Nitesh Tiwari. Igrajo: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash, Ravi Dubey. Epski spektakel. 195 minut.