Kinorecenzija: Springsteen: Reši me od nikoder

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Jeremy Allen White je z vlogo vrhunskega kuharja v seriji The Bear prepričal Brucea Springsteena, da je najboljša izbira za ta film. Zanimivo je, da je glasbenik poleg zmožnosti igranja osebe z mentalnimi težavami v njem videl tudi potencial rock zvezdnika. In ni se motil, saj se igralec izkaže tudi glasbeno.

Film spremlja Springsteena v času, ko je bil tik pred tem, da postane megalomanska zvezda, a se je namesto ustvarjanju hitov posvetil snemanju povsem drugačnega zvoka z albumom Nebraska. V tem obdobju se je spopadal z duševno stisko, ki jo film kljub mnogim klišejskim prikazom sicer dokaj ustrezno naslovi, a ob tem pomete pod preprogo, da Springsteenova glasba izhaja tudi iz ameriške politične in gospodarske situacije osemdesetih in življenja delavskega razreda, ki ga The Boss v svojih pesmih redno opisuje.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere. ZDA, 2025. Režija: Scott Cooper. Igrajo: Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Glasbena biografija. 120 minut.