Kinorecenzija: Street Fighter: Film, premalo borbe, preveč devetdesetih

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Zgodba Street Fighterja je, podobno kot pri spomladanskem Mortal Kombat 2, osredotočena na megalomanski turnir, kjer ne gre le za dvoboje med bojevniki, temveč med dobrim in zlom. Pojavijo se vsi priljubljeni liki iz igre, a nekateri zgolj kot stranki junaki, nastavljeni za morebitno nadaljevanje.

Ustvarjalci filma so dogajanje postavili v devetdeseta in jih poskušali tako dobro poustvariti, da so pozabili, da lahko naslovijo seksualizacijo ženskih likov, ki smo ji bili priča takrat, tudi drugače kot z zvestim poustvarjanjem. Nekatere koreografije borb so odlične, izstopa predvsem dvoboj med glavnima junakoma v hotelski sobi, žal pa v drugi polovici zgodba skače med turnirjem in spletkarjenjem enega od zlikovcev, ter pozabi na osrednje borbe.

Street Fighter je že tretji film letos, ki temelji na igri, in čeprav ni najslabši, se preveč naslanja na nostalgijo devetdesetih in se občasno jemlje preveč resno, predvsem pa so ustvarjalci premalo razmišljali o inovativnem prikazu igre na filmu, s katerim nam je letos postregel le film Nevidno zlo.

Street Fighter. ZDA/Japonska, 2026. Režija: Kitao Sakurai. Igrajo: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang. Akcijski film. 119 minut.