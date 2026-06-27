Kinorecenzija: Superpunca

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Karo Zor-El smo spoznali v lanskem Supermanu kot njegovo popolno nasprotje in v novem filmu izvemo tudi zakaj. Med potepanjem po vesolju, žuranju po barih, ko se nam občasno zdi, da smo se znašli v Vojni zvezd in prostorih, ki jih redno obiskuje Han Solo, ter druženju s kužkom Kriptom, Superpunca naleti na mlado Ruthye, ki želi maščevati družino. Kara se ne želi vključiti, a ko ta morilec zastrupi Kripta, se priključi njeni misiji.

Milly Alcock (Zmajeva hiša) je odlična kot na videz brezskrbna žurerka, ki v sebi skriva žalost in travmo, a se film spopadanja s tem loti površinsko in stereotipno. Še bolj površinski so stranski liki, saj je Lobo (Momoa) le karikatura brez vsebine, ki se mimogrede vključi v zgodbo. Superpunca tako žal ne doseže pričakovanj poletnega hita, vendar jo ob izpričani karizmi glavne igralke in z boljšim scenarijem morda še čaka svetlejša prihodnost.

Supergirl. ZDA, 2026. Režija: Craig Gillespie. Igrajo: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa. ZF triler. 107 minut.