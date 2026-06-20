Kinorecenzija: Svet igrač 5

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Več kot trideset let po prvem filmu, ki je s tankočutnostjo in prebojno digitalno animacijo prepričal tako otroke kot starše, smo dobili še peti film, pa čeprav so nam ustvarjalci že večkrat postregli s povsem zadovoljivim koncem zgodbe.

Tudi aktualni Svet igrač lahko gledate, ne da bi poznali franšizo – tako boste sicer zgrešili nekaj referenc, a zgodba o deklici Bonnie, ki se še edina igra, medtem ko ostali otroci buljijo v naprave, ne bo pretežak oreh.

Glavni negativec so, kot ni bilo težko uganiti, elektronske naprave, pravzaprav Lilypad, tablica prirejena za otroke. Film je resda aktualen in opozorilo o pomenu domišljijske igre je povsem na mestu, a je v isti sapi tudi poenostavljeno didaktičen. Nekje vmes je Svet igrač žal izgubil dušo, a če je ospredju ustvarjanje dobička, se to hitro zgodi, tudi najboljšim.

Toy Story 5. ZDA, 2026. Režija: Andrew Stanton, McKenna Harris. Glasovi: Tanja Potočnik, Jernej Kuntner, Uroš Potočnik, Neža Bunič, Lija Trunkelj. Otroški animirani film. 102 minuti.