Kinorecenzija tedna: Čarobno drevo

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Odtujena mestna družina s tremi otroki se znajde v finančni stiski in preseli na podeželje. Film, ki slavi domišljijo in otroško igro, temelji na seriji knjig Enid Blyton (Pet prijateljev), scenarist Simon Farnaby (Wonka, Medvedek Paddington 2) pa je zgodbo posodobil, tako so na primer vsi trije otroci na tak ali drugačen način preveč navezani na elektronske naprave.

Ko najmlajša hči Fran najde čarobno drevo, se začne najbolj magičen del – obiski čarobnih dežel. Ti v zgodbo vnesejo fantastičnost in zabavo, a najbolj čudežen je idiličen prikaz angleškega podeželja, ki reši vse probleme in poveže družino.

Čarobno drevo ne bo na vrhu lestvic otroških filmov, a je ob pomanjkanju igranih otroških filmov dobra izbira za družinski ogled.

The Magic Faraway Tree. VB/koprodukcija, 2026. Režija: Ben Gregor. Igrajo: Andrew Garfield, Claire Foy, Billie Gadsdon, Nicola Coughlan. Sinhronizirani otroški film. 110 minut.