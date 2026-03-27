Kinorecenzija tedna: Dobro se skrij 2

Komična grozljivka Dobro se skrij, v kateri se je glavna junakinja Grace (Samara Weaving) poročila v bogato družino, ki jo je nato prek igre skrivalnic poskušala ubiti, je bila odlična kombinacija komedije, satire in grozljivke. V nadaljevanju se vse potencira – Grace se mora boriti proti več družinam, s sabo pa ima še mlajšo sestro (Kathryn Newton).

Medtem ko nas je prvi film odpeljal na zanimivo popotovanje po polju komično grozljivega, ki je zakrilo manko zgodbe in nesmisle, v drugo to ne zdrži. Grace tako postane neke vrste superjunakinja, film pa precej bolj predvidljiv in občasno daje vtis, da scenaristi še niso videli človeka krvaveti ali se pretepati, po nepotrebnem pa celo prestopi mejo brutalnega.

Precej manj zabavno nadaljevanje torej ne prinese nič inovativnega ali presenetljivega.

Ready or Not 2: Here I Come. ZDA, 2026. Režija: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Igrajo: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood. Komična grozljivka. 108 minut.