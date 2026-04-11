Kinorecenzija tedna: Drama – iskrenost v najbolj intimnih odnosih

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Emma (Zendaya) in Charlie (Robert Pattinson) sta mlad par, tik pred poroko, ki ju prijatelja med večerjo, na kateri so zaužili obilo alkohola, spodbudita, da si zaupata najhujšo stvar, kar sta jo storila, tako kot sta pred poroko naredila onadva.

A ko Emma razkrije svojo skrivnost – kar se zgodi nekje po slabe pol ure filma –, se kepa dvoma začne valiti in Charlieja potegne globoko v prevpraševanje in iskanje odgovorov, med katerim izgubi stik z realnostjo.

Resnost filma in moreče vzdušje pogosto preseka humor, režiser in scenarist Kristoffer Borgli pa zareže globoko v medčloveške odnose, ljubezen in zmožnost sočutja. Kljub številnim namigom, kaj se je pravzaprav zgodilo, odločitev o glavni junakinji film prepusti gledalcem.

The Drama. ZDA, 2026. Režija: Kristoffer Borgli. Igrajo: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie. Romantična drama. 206 minut.