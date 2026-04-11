  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Kinorecenzija tedna: Drama – iskrenost v najbolj intimnih odnosih

    Emma in Charlie sta ti pred poroko. Potem pa se odločita, da si bosta povedala najhujšo stvar, ki sta jo naredila. In potem se vse spremeni.
    Zandaya in Robert Pattinson sta bila deležna ogromno pohval za svoje igralsko delo. FOTO: Blitz.
    Zandaya in Robert Pattinson sta bila deležna ogromno pohval za svoje igralsko delo. FOTO: Blitz.
    Tamara Rugelj
    11. 4. 2026 | 08:00
    1:38
    A+A-

    Vikendova ocena: 4 (od 5)

    Emma (Zendaya) in Charlie (Robert Pattinson) sta mlad par, tik pred poroko, ki ju prijatelja med večerjo, na kateri so zaužili obilo alkohola, spodbudita, da si zaupata najhujšo stvar, kar sta jo storila, tako kot sta pred poroko naredila onadva.

    A ko Emma razkrije svojo skrivnost – kar se zgodi nekje po slabe pol ure filma –, se kepa dvoma začne valiti in Charlieja potegne globoko v prevpraševanje in iskanje odgovorov, med katerim izgubi stik z realnostjo.

    Resnost filma in moreče vzdušje pogosto preseka humor, režiser in scenarist Kristoffer Borgli pa zareže globoko v medčloveške odnose, ljubezen in zmožnost sočutja. Kljub številnim namigom, kaj se je pravzaprav zgodilo, odločitev o glavni junakinji film prepusti gledalcem.

    The Drama. ZDA, 2026. Režija: Kristoffer Borgli. Igrajo: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie. Romantična drama. 206 minut.

    Premium
    Premium
    Ne spreglejte
    Več iz teme

    KinorecenzijafilmdramaZendayaRobert Pattinson

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Premium
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo