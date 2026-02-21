  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Kinorecenzija tedna: Tajni agent

    Film, ki prikazuje diktaturo v Braziliji, je nominiran za štiri oskarje, med drugim tudi za najboljši film in najboljši mednarodni film.
    Tamara Harb
    21. 2. 2026 | 08:00
    1:33
    Vikendova ocena: 4 (od 5)

    Brazilija je bila leta 1977 sredi diktature, ki je obračunavala z vsem, režiser pa nas v to obdobje popelje z zgodbo tehnološkega raziskovalca Marcela (Wagner Moura, ki se ga morda spomnite kot Pabla Escobarja iz serije Narcos), ki je s svojimi dognanji stopil na pot napačnemu vplivnemu industrialcu. Zatočišče si poišče v svojem rojstnem kraju (ki je tudi režiserjev), kjer živi njegov sin.

    Režiserjevo osebno doživljanje in poznavanje kraja doda filmu verističen priokus in občutek, da smo tam, sredi sedemdesetih, saj ob junakovi zgodbi občutimo vonje, zvoke in dele mesta, kjer se dogaja. Ljubitelje klasičnih trilerjev bo film morda pustil ravnodušne, drugim pa serviral razsežnost, grobost, neizprosnost in resničnost življenja v diktaturi.

    O agente secreto. Brazilija/koprodukcija, 2025. Režija: Kleber Mendonça Filho. Igrajo: Wagner Moura, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Udo Kier. Politični triler. 158 minut.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Ohcet, nova regionalna uspešnica

    Ko se zaljubita Hrvatica in Srb, sledi komedija. Polna znanih igralcev. In stereotipov.
    16. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Melania ne bo podirala rekordov, Ohcet pa

    Po samo dveh vikendih v kinu ima hrvaško-srbski film Ohcet že 60 tisoč gledalcev, Viharni vrh na 2. mestu.
    17. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Viharni vrh: obsedenost, strast in maščevanje

    Margot Robbie in Jacob Elordi sta upodobila tragična zaljubljenca iz angleške klasike.
    16. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    KinorecenzijavikendTajni agentfilmkino

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Brazilci čakajo na naslov prvakov, najboljši strelec dviguje roko

    Pred leti najboljši nogometaš na svetu Neymar se je v minulem tednu vrnil na igrišča, želi prepričati Carla Ancelottija, da si zasluži vozovnico za ZDA.
    21. 2. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasja kuga

    Smrtonosna kombinacija virusa in bakterije pobila 72 tigrov v živalskem vrtu

    Preiskovalci med dejavnike, ki so prispevali k tragediji, navajajo tudi morebitno vsiljeno sorodstveno parjenje v ujetništvu.
    21. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Guédelon

    Grad, ki je pomagal rešiti Notre-Dame

    Gre za del projekta, katerega namen je odkriti, kako je potekala gradnja gradov in drugih zgradb in celo izdelovanje notranje opreme v 13. stoletju.
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Izkopala si je pot na svobodo

    Le kaj bomo lahko o tem prebrali v javnem dobrem, slovenskem pravopisu kot javnem dobru?
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Tragičen dogodek: Med vožnjo je padel s traktorja in umrl

    69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.
    21. 2. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Guédelon

    Grad, ki je pomagal rešiti Notre-Dame

    Gre za del projekta, katerega namen je odkriti, kako je potekala gradnja gradov in drugih zgradb in celo izdelovanje notranje opreme v 13. stoletju.
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Izkopala si je pot na svobodo

    Le kaj bomo lahko o tem prebrali v javnem dobrem, slovenskem pravopisu kot javnem dobru?
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Tragičen dogodek: Med vožnjo je padel s traktorja in umrl

    69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.
    21. 2. 2026 | 08:49
    Preberite več
