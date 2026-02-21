Kinorecenzija tedna: Tajni agent

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Brazilija je bila leta 1977 sredi diktature, ki je obračunavala z vsem, režiser pa nas v to obdobje popelje z zgodbo tehnološkega raziskovalca Marcela (Wagner Moura, ki se ga morda spomnite kot Pabla Escobarja iz serije Narcos), ki je s svojimi dognanji stopil na pot napačnemu vplivnemu industrialcu. Zatočišče si poišče v svojem rojstnem kraju (ki je tudi režiserjev), kjer živi njegov sin.

Režiserjevo osebno doživljanje in poznavanje kraja doda filmu verističen priokus in občutek, da smo tam, sredi sedemdesetih, saj ob junakovi zgodbi občutimo vonje, zvoke in dele mesta, kjer se dogaja. Ljubitelje klasičnih trilerjev bo film morda pustil ravnodušne, drugim pa serviral razsežnost, grobost, neizprosnost in resničnost življenja v diktaturi.

O agente secreto. Brazilija/koprodukcija, 2025. Režija: Kleber Mendonça Filho. Igrajo: Wagner Moura, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Udo Kier. Politični triler. 158 minut.