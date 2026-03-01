Kinorecenzija tedna: Iron Lung, priredba videoigre

Iron Lung

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Iron Lung je eno največjih presenečenj tega leta, saj se je brez resnih napovedi kar naenkrat uvrstil med večje uspešnice meseca. Ta povsem neodvisni film temelji na prav tako neodvisni videoigri. V celoti ga je financiral, napisal, režiral in odigral edino dejansko vlogo youtube zvezdnik Mark Fischbach - Markiplier.

Zgodba se odvije v nedoločni, distopični prihodnosti, v vesolju, na planetu z oceanom krvi. Glavnega junaka v zameno za služenje kazni pošljejo raziskovat ocean v posebni podmornici in tam seveda naleti na veliko grozljivih stvari.

Prva tretjina filma je napeta in odlično prenese užitke igranja v filmsko doživetje, nato zgodba razpade v nelogičnosti in proti koncu vse bolj izgublja smisel. Kljub temu je oboževalce igre film navdušil in obenem pokazal, da je Fischbach režiser, od katerega lahko v prihodnje precej pričakujemo.

Iron Lung. ZDA, 2026. Režija: Mark Fischbach. Igrajo: Mark Fischbach, Elle LaMont, Seán McLoughlin, David Szymanski. ZF-grozljivka. 127 minut.