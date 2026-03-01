  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Kinorecenzija tedna: Iron Lung, priredba videoigre

    Neodvisni film, ki temelji na prav tako neodvisni videoigri, je posnel youtube zvezdnik Mark Fischbach - Markiplier.
    Zgodba filma Iron Lung se odvije v nedoločni, distopični prihodnosti, v vesolju, na planetu z oceanom krvi. FOTO: Press
    Galerija
    Zgodba filma Iron Lung se odvije v nedoločni, distopični prihodnosti, v vesolju, na planetu z oceanom krvi. FOTO: Press
    Igor Harb
    1. 3. 2026 | 09:00
    1:45
    A+A-

    Iron Lung

    Vikendova ocena: 2 (od 5)

    Iron Lung je eno največjih presenečenj tega leta, saj se je brez resnih napovedi kar naenkrat uvrstil med večje uspešnice meseca. Ta povsem neodvisni film temelji na prav tako neodvisni videoigri. V celoti ga je financiral, napisal, režiral in odigral edino dejansko vlogo youtube zvezdnik Mark Fischbach - Markiplier.

    Zgodba se odvije v nedoločni, distopični prihodnosti, v vesolju, na planetu z oceanom krvi. Glavnega junaka v zameno za služenje kazni pošljejo raziskovat ocean v posebni podmornici in tam seveda naleti na veliko grozljivih stvari.

    Prva tretjina filma je napeta in odlično prenese užitke igranja v filmsko doživetje, nato zgodba razpade v nelogičnosti in proti koncu vse bolj izgublja smisel. Kljub temu je oboževalce igre film navdušil in obenem pokazal, da je Fischbach režiser, od katerega lahko v prihodnje precej pričakujemo.

    Iron Lung. ZDA, 2026. Režija: Mark Fischbach. Igrajo: Mark Fischbach, Elle LaMont, Seán McLoughlin, David Szymanski. ZF-grozljivka. 127 minut.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Na Ohceti jih je bilo že več kot 92 tisoč

    Ohcet je že tretji vikend najbolj gledan film pri nas v kinu. Domači film Exodus 1945 se je uvrstil na drugo mesto.
    24. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Tajni agent

    Film, ki prikazuje diktaturo v Braziliji, je nominiran za štiri oskarje, med drugim tudi za najboljši film in najboljši mednarodni film.
    21. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Ohcet, nova regionalna uspešnica

    Ko se zaljubita Hrvatica in Srb, sledi komedija. Polna znanih igralcev. In stereotipov.
    16. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Klic v sili

    Triler Sama Raimija bo najbolj všeč ljubiteljem grozljivk.
    8. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Sentimentalna vrednost

    Družinska zgodba Joachima Trierja si je prislužila kar devet nominacij za oskarja.
    31. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Iran obnovil napade v Arabskem zalivu, Izrael vrača udarec

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    KinorecenzijafilmkinoIron Lung

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 1. 3. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Znano, kdo je povezal Epsteina in princa Andrewa – vedno je deloval v ozadju

    Kdo je tretji človek? Njegovo ime se pojavlja v več kot 7000 nedavno objavljenih datotekah.
    1. 3. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    VN Tajske

    Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

    Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
    Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

    Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
    1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Zgodba o nedrčku

    S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    VN Tajske

    Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

    Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
    Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

    Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
    1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Zgodba o nedrčku

    S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo