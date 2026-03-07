Kinorecenzija tedna: Junakinja

Junakinja

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Prepričljivost Leonie Benesch (Zbornica) v vlogi medicinske sestre je tudi posledica igralkinih intenzivnih priprav v bolnišnici, in ko nas njen lik popelje skozi delo izmene, niti za trenutek ne pomislimo, da ne gre za realno situacijo. Montaža in tempo filma le še nadgradita občutek gledalca, da je del bolnišničnega vsakdana, kjer primanjkuje osebja. A kaj, ko se vse to dogaja v enem najboljših zdravstvenih sistemov na svetu, v Švici, in ko se zavemo tega, postane jasno, v kakšni krizi je globalno zdravstvo.

Film sicer postreže z nekaj stereotipnimi liki, vendar jih hipni, a intenzivni odnosi med glavno junakinjo in bolniki uspešno omilijo. Junakin­ja je družbeno angažiran film, ki s pridihom dokumentarnega pogleda obravnava krizo, ki je tik pred nami, a se je morda povsem še ne zavedamo.

Heldin. Švica/Nemčija, 2025. Režija: Petra Volpe. Igrajo: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram. Drama. 92 minut.