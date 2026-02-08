Kinorecenzija tedna: Klic v sili

Vikendova ocena: 4 (do 5)

Ko se po letalski nesreči direktor podjetja (Dylan O'Brien) in njegova podrejena (Rachel McAdams), ki ni dobila obljubljenega napredovanja, a zna preživeti v naravi, znajdeta na samotnem otoku, si gledalci kar dobro predstavljamo, kaj se lahko zgodi.

Klic v sili vseeno preseneti, Sam Raimi pa ne postreže s polnokrvno grozljivko kot s filmoma Zlobni mrtveci in V žrelu pekla, kot bi lahko sklepali iz oglaševanja filma, a vseeno ponudi strahoskok leta, scene gravža pa pripelje do komičnega učinka. V prvih dveh tretjinah filma nas scenarij in glavna igralca držijo v napetosti, ki pa v zaključku skupaj s smiselnostjo zgodbe precej zvodeni. Klic v sili je kljub temu zabaven film, s pričakovanimi režiserjevimi preskoki v tonu filma, gravžem in družbenimi komentarji.

Send Help. ZDA, 2026. Režija: Sam Raimi. Igrajo: Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Edyll Ismail, Dennis Haysbert. Psihološki triler. 113 minut.