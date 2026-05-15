Kinorecenzija tedna: Mala Amélie, kakovosten animirani film

Vikendova ocena: 4 (od 5)

V prekrasnem vizualnem sprehodu v življenje belgijske deklice Amélie, ki z družino živi na Japonskem, spremljamo deklico od rojstva do njenega tretjega leta. Film skozi podobe, ki spominjajo na spoj impresionističnih slik z japonsko animacijo, gledalcu odlično pričara otroške občutke dojemanja in spoznavanja sveta.

Zgodba temelji na knjigi, ki je prevedena tudi v slovenščino, film pa se upravičeno lahko pohvali z množico nagrad, tudi z nominacijo za oskarja. Kljub sinhronizaciji je namenjen otrokom, starejšim od devet let, a se bo dotaknil tudi staršev in odprl množico tem za pogovor.

Predvsem pa Mala Amélie otrokom ponudi možnost spoznavanja kakovostne animacije, drugačnega vizualnega pristopa in uživanja v počasnejšem tempu podajanje zgodbe, v kateri pa zaradi tega ni nič manj dogodivščin.

Amélie et la métaphysique des tubes. Francija/Belgija, 2025. Režija: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han. Glasovi: Asja Kahrimanovič, Damjana Černe, Lena Hribar. Otroški animirani film. 77 minut.