Kinorecenzija tedna: Mumija: Film Leeja Cronina

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Zdi se, da se film imenuje Mumija iz skoraj banalnega razloga. In ne, to ni zato, ker se deloma dogaja v Egiptu in ker ugrabljeno hčerko glavnih junakov najdejo čez osem let zaprto v sarkofagu z obvezami čez telo. Ne, ta odločitev je najbrž padla, ker bi drugače morali film poimenovati Izganjalec hudiča in plačati avtorske pravice. A to ni nujno slabo.

Film resda pestijo nekonsistentnosti in večina ljudi se vede povsem v nasprotju z razumom in logiko, vendar to ni tiste vrste grozljivka, pri kateri bi gledalci to iskali. Ne, to je grozljivka z izpiljeno nagravžnimi posebnimi učinki, ki v gledalcu zbudijo nezadržno željo obrniti pogled proč od platna – a tega ne zmore. Zgodba je sicer precej počasna in film predolg, glavni igralec Jack Raynor pa (spet) v vlogi, ki od njega zahteva preveč. A gravž, ta je fenomenalen.

Lee Cronin's The Mummy. ZDA/koprodukcija, 2026. Režija: Lee Cronin. Igrajo: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy. Grozljivka. 134 minut.