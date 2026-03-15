Kinorecenzija tedna: Frankensteinova nevesta v reinterpretaciji Maggie Gyllenhaal

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Maggie Gyllenhaal je drznost pokazala že z režijskim prvencem Izgubljena hči, v aktualni reinterpretaciji, v kateri Frankensteinova nevesta končno dobi svojo zgodbo, pa je stopila še korak dlje.

Avtorica Frankensteina Mary Shelley iz globočin onstranstva ustvarja to zgodbo skozi Ido, žensko, ki jo ubijejo mafijci, a jo Frankensteinova pošast, Frank, ob pomoči znanstvenice izkoplje in oživi, da bi pregnal vseobsegajočo osamljenost in seveda izkusil mesene užitke. A to ni le nevestina zgodba, ampak tudi izliv gneva nad zatiranjem žensk in nasiljem nad njimi.

Nadaljevanje filma je polno poklonov filmski umetnosti, med katerimi seveda najbolj izstopa pohod glavnih junakov, ki spominja na Bonnie in Clyda, vizualnih presežkov in izjemne, nadzemeljske igre Jessie Buckley. Žal se režiserkin zanimivi zorni kot in inovativni deli filma ne povežejo v zadovoljivo celoto. Nedvomno pa je Nevesta! film, ki ga gledalci ne bomo kmalu pozabili.

The Bride! ZDA, 2025. Režija: Maggie Gyllenhaal. Igrajo: Jessie Buck­ley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Annette Bening. ZF-drama. 126 minut.